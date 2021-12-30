Абхазская оппозиция обратилась в Госдуму из-за слов депутата Колесникова
Абхазская оппозиция обратилась в Госдуму из-за высказываний депутата Колесникова
Обращения направлены на имя председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета по вопросам депутатской этики Госдумы Валентины Терешковой.
"Находясь с визитом в Республике Абхазия, депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Колесников в интервью Абхазскому государственному телевидению позволил себе дать неправомерную оценку митинга абхазской оппозиции, состоявшегося 21 декабря в Сухуме. Он назвал акцию "попыткой государственного переворота", - говорится в обращении.
В письме указывается, что абхазская оппозиция расценила данное высказывание как прямую грубую попытку вмешательства во внутриполитические процессы Абхазии. "Обращаемся к вам с просьбой дать соответствующую оценку деструктивным действиям депутата Государственной Думы Российской Федерации Колесникова Олега Алексеевича, так как они не способствуют взаимопониманию и дружбе между нашими народами и наносят вред межгосударственным отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации", - отмечается в обращении.
Абхазская оппозиция 21 декабря устроила митинг в центре Сухума, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, а также в связи с политическими преследованиями оппонентов. Позднее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.
Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителей власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотического союза Абхазии".
21 декабря, 20:37В Абхазии митингующие пытаются прорваться к зданию парламента