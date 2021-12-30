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Абхазская оппозиция обратилась в Госдуму из-за слов депутата Колесникова
Абхазская оппозиция обратилась в Госдуму из-за слов депутата Колесникова - РИА Новости, 30.12.2021
Абхазская оппозиция обратилась в Госдуму из-за слов депутата Колесникова
Народно-патриотический союз Абхазии, объединяющий оппозиционные и общественные организации, направил в Государственную думу РФ обращения в связи с... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:08
2021-12-30T14:08
в мире
сухум
абхазия
госдума рф
валентина терешкова
леонид слуцкий (политик)
россия
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СУХУМ, 30 дек – РИА Новости. Народно-патриотический союз Абхазии, объединяющий оппозиционные и общественные организации, направил в Государственную думу РФ обращения в связи с высказываниями депутата Госдумы Олега Колесникова о событиях 21 декабря в Сухуме.Обращения направлены на имя председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета по вопросам депутатской этики Госдумы Валентины Терешковой."Находясь с визитом в Республике Абхазия, депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Колесников в интервью Абхазскому государственному телевидению позволил себе дать неправомерную оценку митинга абхазской оппозиции, состоявшегося 21 декабря в Сухуме. Он назвал акцию "попыткой государственного переворота", - говорится в&nbsp; обращении.В письме указывается, что абхазская оппозиция расценила данное высказывание как прямую грубую попытку вмешательства во внутриполитические процессы Абхазии. "Обращаемся к вам с просьбой дать соответствующую оценку деструктивным действиям депутата Государственной Думы Российской Федерации Колесникова Олега Алексеевича, так как они не способствуют взаимопониманию и дружбе между нашими народами и наносят вред межгосударственным отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации", - отмечается в&nbsp; обращении.Абхазская оппозиция 21 декабря устроила митинг в центре Сухума, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, а также в связи с политическими преследованиями оппонентов. Позднее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителей власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотического союза Абхазии".
https://ria.ru/20211221/peregovory-1764813446.html
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в мире, сухум, абхазия, госдума рф, валентина терешкова, леонид слуцкий (политик), россия
14:08 30.12.2021
 
Абхазская оппозиция обратилась в Госдуму из-за слов депутата Колесникова

Абхазская оппозиция обратилась в Госдуму из-за высказываний депутата Колесникова

© Фото : P.KinareevskiВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : P.Kinareevski
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СУХУМ, 30 дек – РИА Новости. Народно-патриотический союз Абхазии, объединяющий оппозиционные и общественные организации, направил в Государственную думу РФ обращения в связи с высказываниями депутата Госдумы Олега Колесникова о событиях 21 декабря в Сухуме.
Обращения направлены на имя председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета по вопросам депутатской этики Госдумы Валентины Терешковой.
Несанкционированный митинг оппозиции в Сухуми, Абхазия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 21:05
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией
"Находясь с визитом в Республике Абхазия, депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Колесников в интервью Абхазскому государственному телевидению позволил себе дать неправомерную оценку митинга абхазской оппозиции, состоявшегося 21 декабря в Сухуме. Он назвал акцию "попыткой государственного переворота", - говорится в  обращении.
В письме указывается, что абхазская оппозиция расценила данное высказывание как прямую грубую попытку вмешательства во внутриполитические процессы Абхазии. "Обращаемся к вам с просьбой дать соответствующую оценку деструктивным действиям депутата Государственной Думы Российской Федерации Колесникова Олега Алексеевича, так как они не способствуют взаимопониманию и дружбе между нашими народами и наносят вред межгосударственным отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации", - отмечается в  обращении.
Абхазская оппозиция 21 декабря устроила митинг в центре Сухума, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, а также в связи с политическими преследованиями оппонентов. Позднее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.
Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителей власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотического союза Абхазии".
Несанкционированный митинг оппозиции в Сухуми, Абхазия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 20:37
В Абхазии митингующие пытаются прорваться к зданию парламента
 
В миреСухумАбхазияГосдума РФВалентина ТерешковаЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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