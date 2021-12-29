https://ria.ru/20211229/zhkkh-1766050186.html

Путин прокомментировал сбои в системе ЖКХ

Путин прокомментировал сбои в системе ЖКХ - РИА Новости, 29.12.2021

Путин прокомментировал сбои в системе ЖКХ

Энергетический комплекс в России работает устойчиво, но не все предприятия работают без сбоев, отмечаются трудности в системе ЖКХ в ряде регионов, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:45

2021-12-29T17:45

2021-12-29T17:59

общество

владимир путин

жкх

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Энергетический комплекс в России работает устойчиво, но не все предприятия работают без сбоев, отмечаются трудности в системе ЖКХ в ряде регионов, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом энергетический комплекс России работает устойчиво. При этом, надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. Мы ведь перед началом отопительного сезона говорили на этот счет, и меня уверяли, что все в полном порядке везде. Но без сбоев, как обычно, не обходится", - сказал он на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона."В ряде субъектов Федерации отмечаются трудности в системе ЖКХ. Требуется привлечение дополнительных сил и средств", - добавил Путин.

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общество, владимир путин, жкх, россия