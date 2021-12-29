https://ria.ru/20211229/zhdanov-1766070820.html

Отца экс-директора ФБК* Жданова вновь отправили в СИЗО

Отца экс-директора ФБК* Жданова вновь отправили в СИЗО - РИА Новости, 29.12.2021

Отца экс-директора ФБК* Жданова вновь отправили в СИЗО

Юрия Жданова, отца экс-директора ФБК* Ивана Жданова, заключили под стражу, сообщил РИА Новости его адвокат, отказавшись от пояснений. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:25

2021-12-29T19:25

2021-12-29T19:25

происшествия

общество

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фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Юрия Жданова, отца экс-директора ФБК* Ивана Жданова, заключили под стражу, сообщил РИА Новости его адвокат, отказавшись от пояснений."Я подтверждаю факт того, что его отправили в СИЗО, но пока мы не комментируем эту ситуацию", - сказал собеседник агентства.Нарьян-Марский городской суд 19 декабря приговорил Юрия Жданова к трем годам условно по делу о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир. Прокуратура обжаловала это решение и потребовала изменить наказание на реальный срок.Как рассказывал РИА Новости адвокат, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма. За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекло Жданова к уголовной ответственности. Как предполагало следствие, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.Жданова признали виновным по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).* Запрещенная в России организация-иноагент

https://ria.ru/20211229/rozysk-1766018317.html

https://ria.ru/20211228/kassatsiya-1765798733.html

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происшествия, общество, нарьян-мар, фонд борьбы с коррупцией, иван жданов, жилье, россия