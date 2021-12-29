https://ria.ru/20211229/zemletryasenie-1765932900.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 29.12.2021

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T07:57

2021-12-29T07:57

2021-12-29T07:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

остров беринга

тихий океан

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Очаг залегал в акватории Тихого океана на глубине 41 километра в 300 километрах от села Никольское на острове Беринга.В региональном управлении МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов по поводу этого землетрясения в ведомство и единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.

https://ria.ru/20211226/yaponiya-1765529484.html

остров беринга

тихий океан

россия

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, остров беринга, тихий океан, россия