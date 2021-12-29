https://ria.ru/20211229/zelenskiy-1766091249.html

В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции

В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции - РИА Новости, 29.12.2021

В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний заявил, что президент страны Владимир Зеленский нарушил девять статей... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T23:22

2021-12-29T23:22

2021-12-29T23:22

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

виктор медведчук

нестор шуфрич

112 украина

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763982848_0:71:3197:1869_1920x0_80_0_0_bbb6b6194e31bb4368b4c97f4af6439b.jpg

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний заявил, что президент страны Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции, введя санкции против телеканалов.Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич."Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов – "Первого независимого" и UkrLive – это очередное подтверждение беззакония в нашей стране… Вчера, когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена", - приводит слова Загороднего сайт его партии.По его словам, указ Зеленского лишает журналистов права на работу и выполнение своих профессиональных обязанностей.

https://ria.ru/20211229/unizheniya-1766076222.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, нестор шуфрич, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь