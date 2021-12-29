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В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции - РИА Новости, 29.12.2021
В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний заявил, что президент страны Владимир Зеленский нарушил девять статей... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T23:22
2021-12-29T23:22
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
виктор медведчук
нестор шуфрич
112 украина
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний заявил, что президент страны Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции, введя санкции против телеканалов.Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич."Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов – "Первого независимого" и UkrLive – это очередное подтверждение беззакония в нашей стране… Вчера, когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена", - приводит слова Загороднего сайт его партии.По его словам, указ Зеленского лишает журналистов права на работу и выполнение своих профессиональных обязанностей.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, нестор шуфрич, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь
23:22 29.12.2021
 
В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции

Депутат Загородний: Зеленский нарушил девять статей конституции в борьбе с телеканалами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза "Восточное партнерство" в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний заявил, что президент страны Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции, введя санкции против телеканалов.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
"Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов – "Первого независимого" и UkrLive – это очередное подтверждение беззакония в нашей стране… Вчера, когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена", - приводит слова Загороднего сайт его партии.
По его словам, указ Зеленского лишает журналистов права на работу и выполнение своих профессиональных обязанностей.
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 20:10
Савченко рассказала о бесчисленных унижениях, которые НАТО готовит Украине
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВиктор МедведчукНестор Шуфрич112 УкраинаОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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