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Назван самый загруженный день каникул в аэропортах и на вокзалах

Назван самый загруженный день каникул в аэропортах и на вокзалах - РИА Новости, 29.12.2021

Назван самый загруженный день каникул в аэропортах и на вокзалах

Самой загруженной на новогодние праздники датой для транспортных узлов Москвы и Санкт-Петербурга станет 30 декабря, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:29

2021-12-29T18:29

2021-12-29T18:29

туризм

санкт-петербург

москва

пулково (аэропорт)

новый год

новости - туризм

пассажиры

туристы

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Самой загруженной на новогодние праздники датой для транспортных узлов Москвы и Санкт-Петербурга станет 30 декабря, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.По словам экспертов, в этот день из столичных аэропортов улетит почти на 33 процента больше туристов, чем в другие дни месяца.В петербургском Пулково тоже ожидается ажиотаж: пассажиропоток будет на 20 процентов выше обычного.На вокзалах пиковая загрузка также придется на 30 декабря: количество уезжающих увеличится на 103 процента в Москве и на 71 — в Петербурге.Исключение составляет Павелецкий: больше всего отъездов оттуда запланировано на 29 декабря (+147 процентов).

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