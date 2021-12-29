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Туризм
https://ria.ru/20211229/zagruzka-1766025469.html
Назван самый загруженный день каникул в аэропортах и на вокзалах
Назван самый загруженный день каникул в аэропортах и на вокзалах - РИА Новости, 29.12.2021
Назван самый загруженный день каникул в аэропортах и на вокзалах
Самой загруженной на новогодние праздники датой для транспортных узлов Москвы и Санкт-Петербурга станет 30 декабря, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:29
2021-12-29T18:29
туризм
санкт-петербург
москва
пулково (аэропорт)
новый год
новости - туризм
пассажиры
туристы
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Самой загруженной на новогодние праздники датой для транспортных узлов Москвы и Санкт-Петербурга станет 30 декабря, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.По словам экспертов, в этот день из столичных аэропортов улетит почти на 33 процента больше туристов, чем в другие дни месяца.В петербургском Пулково тоже ожидается ажиотаж: пассажиропоток будет на 20 процентов выше обычного.На вокзалах пиковая загрузка также придется на 30 декабря: количество уезжающих увеличится на 103 процента в Москве и на 71 — в Петербурге.Исключение составляет Павелецкий: больше всего отъездов оттуда запланировано на 29 декабря (+147 процентов).
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санкт-петербург, москва, пулково (аэропорт), новый год, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, праздники
18:29 29.12.2021
 
Назван самый загруженный день каникул в аэропортах и на вокзалах

Эксперты рассказали, в какие дни каникул из Москвы и Петербурга уедет больше всего людей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне во время презентации "Поезда Деда Мороза" на Казанском вокзале в Москве
Пассажиры на перроне во время презентации Поезда Деда Мороза на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Самой загруженной на новогодние праздники датой для транспортных узлов Москвы и Санкт-Петербурга станет 30 декабря, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
По словам экспертов, в этот день из столичных аэропортов улетит почти на 33 процента больше туристов, чем в другие дни месяца.
В петербургском Пулково тоже ожидается ажиотаж: пассажиропоток будет на 20 процентов выше обычного.
На вокзалах пиковая загрузка также придется на 30 декабря: количество уезжающих увеличится на 103 процента в Москве и на 71 — в Петербурге.
Исключение составляет Павелецкий: больше всего отъездов оттуда запланировано на 29 декабря (+147 процентов).
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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