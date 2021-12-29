https://ria.ru/20211229/zaderzhka-1765927481.html

В ВОЗ попытались оправдаться за нападки на "Спутник V"

В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 29.12.2021

В ВОЗ попытались оправдаться за нападки на "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V" проверкой технологических... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:40

2021-12-29T03:40

2021-12-29T10:33

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V" проверкой технологических процессов.Она напомнила, что для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. При этом в США и странах Европейского союза вакцина недоступна. По количеству полученных разрешений от государственных регуляторов "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20211227/sputnik-1765710803.html

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