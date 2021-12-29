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В ВОЗ попытались оправдаться за нападки на "Спутник V"
В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 29.12.2021
В ВОЗ попытались оправдаться за нападки на "Спутник V"
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V" проверкой технологических... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:40
2021-12-29T03:40
2021-12-29T10:33
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V" проверкой технологических процессов.Она напомнила, что для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. При этом в США и странах Европейского союза вакцина недоступна. По количеству полученных разрешений от государственных регуляторов "Спутник V" занимает второе место в мире.
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03:40 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины "Спутник V"
Представитель ВОЗ Харрис: признание "Спутника V" задерживается из-за проверки техпроцессов