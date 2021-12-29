https://ria.ru/20211229/zabralova-1765796091.html

Ольга Забралова: цифровизация значительно расширяет доступность соцуслуг

Ольга Забралова: цифровизация значительно расширяет доступность соцуслуг - РИА Новости, 29.12.2021

Ольга Забралова: цифровизация значительно расширяет доступность соцуслуг

О развитии социальной сферы в Подмосковье в уходящем году РИА Новости рассказала член Совета Федерации от Московской области, первый заместитель председателя... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:50

2021-12-29T12:50

2021-12-29T12:50

новости подмосковья

интервью

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

ольга забралова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765793770_0:84:1061:681_1920x0_80_0_0_4924d0f8a778175600306fcdaf43757f.jpg

О развитии социальной сферы в Подмосковье в уходящем году РИА Новости рассказала член Совета Федерации от Московской области, первый заместитель председателя комитета верхней палаты по социальной политике Ольга Забралова.— Ольга Сергеевна, в мае вы были назначены представителем Московской области в Совета Федерации и практически сразу были включены в состав комитета по социальной политике. А до этого - семь лет работы на посту вице-премьера подмосковного правительства, где вы, в том числе, занимались и образованием, и "социалкой". Как вы оцениваете развитие комплекса социальных услуг в регионе?— По предварительным результатам Всероссийской переписи населения в Подмосковье проживают около 11 миллионов человек. То есть, численность жителей в регионе значительно возросла и каждому жителю нужна наша поддержка и забота. Поэтому мы не можем не уделять особое внимание развитию социальной сферы. С этой целью ежегодно из регионального бюджета выделяется более 490 миллиардов рублей.В сфере социальной защиты прежде всего хотела бы упомянуть внедрение принципа социального казначейства. Наш президент в своем Послании Федеральному собранию в апреле этого года заявил, что уже в следующем, 2022 году необходимо внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что социальные услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни.Надо сказать, что в Московской области мы внедряем этот принцип уже несколько лет - в рамках цифровизации системы госуправления. Всего в области предоставляется более 200 государственных и муниципальных услуг. Мы понимаем, что разобраться в каждой услуге, подать несколько заявлений, собрать справки – это сложно и неудобно. Мы стараемся сделать их получение максимально удобным. Большая часть уже доступна в цифровом, дистанционном виде. Комплекс цифровых сервисов позволяет оформлять и получать их в режиме "одного окна". Для удобства они объединены в 18 блоков и размещены на региональном портале госуслуг.Здесь важно отметить, что мы энергично внедряем принцип проактивности, то есть беззаявительного предоставления услуг. Например, уже не первый год социальные карты по истечении срока их действия продлеваются автоматически и новую, уже готовую карту можно просто забрать в МФЦ. В этом году многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами автоматически получили выплаты на школьную форму, а приемные родители - ежегодную выплату.Что касается жителей старшего возраста, не могу не упомянуть областной проект "Активное долголетие". Он реализуется с октября 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева и сегодня активно развивается. У проекта есть свой сайт, где наши пенсионеры могут записаться для участия в самых разных интересных активностях - учиться музыке, танцам, овладевать компьютером, посещать экскурсии, спортивные занятия и бассейны, получать дистанционное образование и социальные услуги - всех услуг здесь не перечислишь. Число участников проекта уже превысило 100 тысяч, для них в области работают 64 клуба. И все это бесплатно. Достаточно сказать, что в 2022 году более 30 тысяч жителей Подмосковья получат бесплатные путевки в санатории.— Подмосковье известно заботой не только о старшем, но и о подрастающем поколении...— Да, нам действительно есть чем гордиться. В Подмосковье в этом году мы открыли 36 школ и 17 детских сада, уже заложили новых 25 школ. А всего в новом году планируется открыть 29 школ и 27 садов.Помимо традиционных, больших детсадов, в области реализуется губернаторский проект по созданию в микрорайонах малоформатных садов - так называемых "Палисадиков". В этом году мы уже открыли 50 таких мини-садов, столько же будет открыто в следующем году. Отмечу, что это быстрое решение для густонаселенных территорий, где много семей с детьми дошкольного возраста.Строим мы для школьников и "образовательные флагманы", такие как Гимназия имени Примакова, Физтех-Лицей имени Капицы, Технолицей в Истре. В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, подготовленный агентством RAEX, попали сразу 11 подмосковных школ.Всего в этом году по количеству школ Подмосковье заняло второе место среди регионов.— В чем особенности развития системы здравоохранения Подмосковья?— Как и все регионы, Подмосковье уже второй год борется с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас эпидситуация стабилизируется, и это позволяет возвращать временно перепрофилированные госпитали к прежнему режиму работы. Мы, конечно, не расслабляемся. Область располагает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с ковидом.Продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы. Это ремонт и строительство новых поликлиник, и закупка современного медицинского оборудования, и обновление автопарка неотложной службы поликлиник. Чтобы создать комфортные условия для пациентов и врачей, а также выстроить удобный и функциональный алгоритм для получения медицинской помощи, мы запустили проект "Наша поликлиника". Основная цель - привести взрослые и детские поликлиники Московской области к единому стандарту. Проект включает в себя создание зон комфортного ожидания, бесплатный Wi-Fi, электронные табло с расписанием врачей, удобную навигацию и многое другое. Расписание посещения поликлиники, направления на анализы, заключение врача можно будет получить в личном кабинете пациента.Отмечу также внедряемую в регионе новую систему помощи онкологическим больным - уже работают 18 центров амбулаторной онкопомощи, а в новом году планируется увеличить их число до 22-х. Здесь пациентам доступны ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов. Такие центры помогают сократить сроки диагностики и ожидания начала лечения, что чрезвычайно важно в лечении онкозаболеваний.Здесь, кстати, уместно упомянуть и о еще одном примере цифровизации сервисов - с сентября в области начала действовать услуга по оформлению электронных рецептов на льготные лекарства.— Еще одна актуальная для регионов тема - развитие массового спорта...— Популяризация массового спорта - одна из главных задач. И для этого уже сделан ряд серьезных шагов. В Подмосковье открываются для свободного посещения школьные стадионы. Кроме этого, пожилые бесплатно ходят на занятия в ФОКи и бассейны - я уже упомянула проект "Активное долголетие". Кроме того, развиваем уличную спортивную инфраструктуру – во дворах, в парках.Всего в области насчитывается свыше 11 тысячи различных спортивных объектов. Сейчас запускается Единая электронная платформа с информацией о всей спортивной инфраструктуре региона, где каждый может записаться на занятия любимым спортом. Здесь же будет информация о графике работы стадионов, ФОК, детских спортсекций, сообщения о предстоящих спортивных мероприятиях.Есть успехи и в спорте высших достижений. На летних Олимпийских играх в Токио спортсмены из области завоевали 21 из 71 награды российской команды - более четверти медалей.Добавлю, что к нынешнему зимнему сезону в Подмосковье уже залиты около 650 катков, а всего этой зимой для жителей будут доступны 755 ледовых площадок. На сегодняшний день подготовлено более 150 лыжных трасс, в том числе почти 80 в подмосковных парках. Кстати, в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье" реализован совместный с министерством культуры и Первым каналом проект ледового шоу "Ледниковый период". Это шоу Ильи Авербуха можно бесплатно посмотреть на 16 катках в Подмосковье— А как в регионе продвигается проект "Пушкинская карта"?— С 1 сентября, когда в России была запущена эта новая культурная программа, в области "Пушкинскую карту" оформили 150 тысяч школьников и студентов.Напомню, что виртуальную карту могут получить молодые люди от 14 до 22 лет. Ежегодно на нее будут поступать деньги, которые можно потратить на билеты в концертные залы, театры, музеи. Баланс карты в этом году 3 тысячи рублей, в новом году - уже 5 тысяч. Программа востребованная и мы получаем множество положительных отзывов от юных жителей Подмосковья.

https://ria.ru/20211221/servisy-1764771636.html

https://ria.ru/20211222/khimki-1764993955.html

https://ria.ru/20211214/arenda-1763743469.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, московская область (подмосковье), андрей воробьев, ольга забралова