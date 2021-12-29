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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211229/yudashkina-1766051209.html
Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год
Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год - РИА Новости, 29.12.2021
Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год
Марина Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на новый год. По словам жены известного модельера, тигр не любит соперничества. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:00
2021-12-29T19:00
шоубиз
знаменитости
валентин юдашкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Марина Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на новый год. По словам жены известного модельера, тигр не любит соперничества.В социальных сетях она разместила фото в подходящих платьях бежевого цвета в пол. На одном из кадров она позирует с Валентином Юдашкиным.Марина также призвала на новогодний стол выставить мясо, ведь тигр – хищник.Ранее Эвелина Хромченко назвала самый модный цвет следующего лета. Им станет фиолетовый. На него уже обратили внимание многие дизайнеры и модные дома, уточнила эксперт.
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знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес
19:00 29.12.2021
 
Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год

Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год и поставить мясо на стол

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПоказ коллекции сезона осень-зима 11/12 модельера В. Юдашкина
Показ коллекции сезона осень-зима 11/12 модельера В. Юдашкина - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Марина Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на новый год. По словам жены известного модельера, тигр не любит соперничества.

"Тигр не любит соперничества, поэтому с тигриными принтами лучше не выбирать, одежда цвета естественной среды обитания тигра: синий, зеленый, коричневый, черный, белый и песочный – эти цвета принесут удачу в следующем году. А материал – бархат, шелк, кожа и замша. Макияж также должен быть более натуральным", – написала Юдашкина.

В социальных сетях она разместила фото в подходящих платьях бежевого цвета в пол. На одном из кадров она позирует с Валентином Юдашкиным.
Марина также призвала на новогодний стол выставить мясо, ведь тигр – хищник.

"Для меня этот праздник связан с домашним уютом, салатом оливье и мандаринами. В этот праздник на столе должны быть фрукты, мясо – наш герой хищник, а также зеленые салаты. И не забудьте загадать желание! С наступающим Новым годом!" – написала Марина.

Ранее Эвелина Хромченко назвала самый модный цвет следующего лета. Им станет фиолетовый. На него уже обратили внимание многие дизайнеры и модные дома, уточнила эксперт.
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