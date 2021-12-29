https://ria.ru/20211229/yudashkina-1766051209.html

Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год

Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год - РИА Новости, 29.12.2021

Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год

Марина Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на новый год. По словам жены известного модельера, тигр не любит соперничества. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:00

2021-12-29T19:00

2021-12-29T19:00

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валентин юдашкин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Марина Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на новый год. По словам жены известного модельера, тигр не любит соперничества.В социальных сетях она разместила фото в подходящих платьях бежевого цвета в пол. На одном из кадров она позирует с Валентином Юдашкиным.Марина также призвала на новогодний стол выставить мясо, ведь тигр – хищник.Ранее Эвелина Хромченко назвала самый модный цвет следующего лета. Им станет фиолетовый. На него уже обратили внимание многие дизайнеры и модные дома, уточнила эксперт.

https://ria.ru/20211217/malysheva-1764245591.html

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знаменитости, валентин юдашкин, шоу-бизнес