Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год
Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на Новый год и поставить мясо на стол
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПоказ коллекции сезона осень-зима 11/12 модельера В. Юдашкина
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Марина Юдашкина посоветовала отказаться от тигриных принтов на новый год. По словам жены известного модельера, тигр не любит соперничества.
"Тигр не любит соперничества, поэтому с тигриными принтами лучше не выбирать, одежда цвета естественной среды обитания тигра: синий, зеленый, коричневый, черный, белый и песочный – эти цвета принесут удачу в следующем году. А материал – бархат, шелк, кожа и замша. Макияж также должен быть более натуральным", – написала Юдашкина.
В социальных сетях она разместила фото в подходящих платьях бежевого цвета в пол. На одном из кадров она позирует с Валентином Юдашкиным.
Марина также призвала на новогодний стол выставить мясо, ведь тигр – хищник.
"Для меня этот праздник связан с домашним уютом, салатом оливье и мандаринами. В этот праздник на столе должны быть фрукты, мясо – наш герой хищник, а также зеленые салаты. И не забудьте загадать желание! С наступающим Новым годом!" – написала Марина.
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