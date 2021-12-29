https://ria.ru/20211229/yanukovich-1766074256.html

На Украине завершили расследование дела против Януковича

На Украине завершили расследование дела против Януковича - РИА Новости, 29.12.2021

На Украине завершили расследование дела против Януковича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына о завладении резиденцией РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:53

2021-12-29T19:53

2021-12-29T20:07

в мире

украина

виктор янукович

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына о завладении резиденцией "Межигорье", сообщила в среду пресс-служба ведомства.Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде содержания под стражей."Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины и его сына в завладении резиденцией "Межгорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду стороне защиты были открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта на рассмотрение Высшим антикоррупционным судом"По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы", - говорится в сообщении.В случае доказательства вины Януковичу и его сыну грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.Ранее ВАКС Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье". Защита политика назвала решение незаконным и считает, что оно принято под давлением.Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/yanukovich-1762385080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/zelenskiy-1764353050.html

https://ria.ru/20211209/sanktsii-1763000472.html

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в мире, украина, виктор янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)