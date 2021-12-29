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На Украине завершили расследование дела против Януковича
На Украине завершили расследование дела против Януковича - РИА Новости, 29.12.2021
На Украине завершили расследование дела против Януковича
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына о завладении резиденцией РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:53
2021-12-29T20:07
в мире
украина
виктор янукович
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына о завладении резиденцией "Межигорье", сообщила в среду пресс-служба ведомства.Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде содержания под стражей."Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины и его сына в завладении резиденцией "Межгорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду стороне защиты были открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта на рассмотрение Высшим антикоррупционным судом"По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы", - говорится в сообщении.В случае доказательства вины Януковичу и его сыну грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.Ранее ВАКС Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье". Защита политика назвала решение незаконным и считает, что оно принято под давлением.Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/yanukovich-1762385080.html
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в мире, украина, виктор янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
19:53 29.12.2021 (обновлено: 20:07 29.12.2021)
 
На Украине завершили расследование дела против Януковича

На Украине завершили расследование дела о завладении Януковичем резиденцией "Межигорье"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына о завладении резиденцией "Межигорье", сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде содержания под стражей.
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"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины и его сына в завладении резиденцией "Межгорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду стороне защиты были открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта на рассмотрение Высшим антикоррупционным судом
"По данным следствия, в течение 2002-2013 годов экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы", - говорится в сообщении.
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Ранее ВАКС Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье". Защита политика назвала решение незаконным и считает, что оно принято под давлением.
Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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В миреУкраинаВиктор ЯнуковичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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