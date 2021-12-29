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В Москве в квартире взорвалась петарда
В Москве в квартире взорвалась петарда - РИА Новости, 29.12.2021
В Москве в квартире взорвалась петарда
Мощная петарда взорвалась, по предварительным данным, в квартире пятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:10
2021-12-29T14:36
москва
происшествия
жилье
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мощная петарда взорвалась, по предварительным данным, в квартире пятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В квартире пятиэтажного жилого дома на улице Героев Панфиловцев, предварительно, произошел взрыв мощной петарды, выбило стекла", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Обстоятельства происшествия проверяют сотрудники полиции.Позднее собеседник агентства добавил, что у пострадавшего сильные ожоги рук, он передан врачам "скорой". В результате взрыва выбило стекла из двух оконных проемов.
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москва, происшествия, жилье
14:10 29.12.2021 (обновлено: 14:36 29.12.2021)
 
В Москве в квартире взорвалась петарда

В квартире московской пятиэтажки взорвалась петарда, пострадал один человек

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мощная петарда взорвалась, по предварительным данным, в квартире пятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В квартире пятиэтажного жилого дома на улице Героев Панфиловцев, предварительно, произошел взрыв мощной петарды, выбило стекла", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Обстоятельства происшествия проверяют сотрудники полиции.
Позднее собеседник агентства добавил, что у пострадавшего сильные ожоги рук, он передан врачам "скорой". В результате взрыва выбило стекла из двух оконных проемов.
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