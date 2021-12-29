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В Москве в квартире взорвалась петарда

В Москве в квартире взорвалась петарда - РИА Новости, 29.12.2021

В Москве в квартире взорвалась петарда

Мощная петарда взорвалась, по предварительным данным, в квартире пятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:10

2021-12-29T14:10

2021-12-29T14:36

москва

происшествия

жилье

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мощная петарда взорвалась, по предварительным данным, в квартире пятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В квартире пятиэтажного жилого дома на улице Героев Панфиловцев, предварительно, произошел взрыв мощной петарды, выбило стекла", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Обстоятельства происшествия проверяют сотрудники полиции.Позднее собеседник агентства добавил, что у пострадавшего сильные ожоги рук, он передан врачам "скорой". В результате взрыва выбило стекла из двух оконных проемов.

https://ria.ru/20211211/feyerverk-1763254505.html

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2021

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москва, происшествия, жилье