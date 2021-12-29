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Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным - РИА Новости, 29.12.2021
Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент Эстонии Алар Карис в интервью каналу ETV+ заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:12
2021-12-29T00:12
2021-12-29T00:37
в мире
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алар карис
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в интервью каналу ETV+ заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.Президент отметил, что сегодня международная ситуация сложная и она меняется практически каждый день."Но в данный момент я считаю, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО и страны Европы все вместе", — добавил политик.Сейчас это самая важная задача, заключил он.
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в мире, сша, хельсинки, европа, владимир путин, нато, алар карис
00:12 29.12.2021 (обновлено: 00:37 29.12.2021)
Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
ETV+: глава Эстонии Карис заявил о готовности встретиться с президентом России Путиным