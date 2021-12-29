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Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным - РИА Новости, 29.12.2021

Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Эстонии Алар Карис в интервью каналу ETV+ заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T00:12

2021-12-29T00:12

2021-12-29T00:37

в мире

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нато

алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в интервью каналу ETV+ заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.Президент отметил, что сегодня международная ситуация сложная и она меняется практически каждый день."Но в данный момент я считаю, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО и страны Европы все вместе", — добавил политик.Сейчас это самая важная задача, заключил он.

https://ria.ru/20211228/obse-1765755031.html

сша

хельсинки

европа

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в мире, сша, хельсинки, европа, владимир путин, нато, алар карис