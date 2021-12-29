https://ria.ru/20211229/voditel-1765953534.html

Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, накажут

Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, накажут - РИА Новости, 29.12.2021

Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, накажут

Водитель в подмосковном Чехове, нарушил действующее в Московской области предписание, высадив девочку из автобуса, и он будет дисциплинарно или материально... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:01

2021-12-29T11:01

2021-12-29T14:09

происшествия

чехов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Водитель в подмосковном Чехове, нарушил действующее в Московской области предписание, высадив девочку из автобуса, и он будет дисциплинарно или материально наказан, об этом сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова."Мы сейчас уточняем подробности и подтверждение самого факта. Но могу сказать, что на территории Московской области уже несколько лет предписание о том, чтобы водители не высаживали ребенка ни при каких обстоятельствах. Есть ли деньги на проезд или нет, есть ли проездной или его нет, ни при каких случаях высаживать детей нельзя. И конечно, если этот вопиющий случай подтвердится - водитель будет наказан. Мы ещё раз обратимся в наш минтранс, чтобы с водителями была дополнительно проведена работа. Я знаю, что в муниципалитетах проводится работа. И мы будем пристально смотреть за тем, чтобы такие случаи не повторялись", - сказала Мишонова.По её словам, водителя автобуса, который нарушил предписание, будет ждать дисциплинарное или материальное наказание.В феврале 2021 года президент РФ подписал закон, в соответствии с которым запрещается высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если у них нет билета. В общественном транспорте Подмосковья запрет на высадку безбилетных детей без сопровождения взрослого действует с 2017 года.

https://ria.ru/20211225/dtp-1765475058.html

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происшествия, чехов