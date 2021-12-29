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https://ria.ru/20211229/voditel-1765953534.html
Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, накажут
Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, накажут - РИА Новости, 29.12.2021
Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, накажут
Водитель в подмосковном Чехове, нарушил действующее в Московской области предписание, высадив девочку из автобуса, и он будет дисциплинарно или материально... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:01
2021-12-29T14:09
происшествия
чехов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Водитель в подмосковном Чехове, нарушил действующее в Московской области предписание, высадив девочку из автобуса, и он будет дисциплинарно или материально наказан, об этом сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова."Мы сейчас уточняем подробности и подтверждение самого факта. Но могу сказать, что на территории Московской области уже несколько лет предписание о том, чтобы водители не высаживали ребенка ни при каких обстоятельствах. Есть ли деньги на проезд или нет, есть ли проездной или его нет, ни при каких случаях высаживать детей нельзя. И конечно, если этот вопиющий случай подтвердится - водитель будет наказан. Мы ещё раз обратимся в наш минтранс, чтобы с водителями была дополнительно проведена работа. Я знаю, что в муниципалитетах проводится работа. И мы будем пристально смотреть за тем, чтобы такие случаи не повторялись", - сказала Мишонова.По её словам, водителя автобуса, который нарушил предписание, будет ждать дисциплинарное или материальное наказание.В феврале 2021 года президент РФ подписал закон, в соответствии с которым запрещается высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если у них нет билета. В общественном транспорте Подмосковья запрет на высадку безбилетных детей без сопровождения взрослого действует с 2017 года.
https://ria.ru/20211225/dtp-1765475058.html
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происшествия, чехов
11:01 29.12.2021 (обновлено: 14:09 29.12.2021)
 
Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, накажут

Водителя автобуса в Чехове, высадившего девочку в мороз, ждет дисциплинарное наказание

© Фото : Правительство Тверской областиАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Водитель в подмосковном Чехове, нарушил действующее в Московской области предписание, высадив девочку из автобуса, и он будет дисциплинарно или материально наказан, об этом сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.
"Мы сейчас уточняем подробности и подтверждение самого факта. Но могу сказать, что на территории Московской области уже несколько лет предписание о том, чтобы водители не высаживали ребенка ни при каких обстоятельствах. Есть ли деньги на проезд или нет, есть ли проездной или его нет, ни при каких случаях высаживать детей нельзя. И конечно, если этот вопиющий случай подтвердится - водитель будет наказан. Мы ещё раз обратимся в наш минтранс, чтобы с водителями была дополнительно проведена работа. Я знаю, что в муниципалитетах проводится работа. И мы будем пристально смотреть за тем, чтобы такие случаи не повторялись", - сказала Мишонова.
По её словам, водителя автобуса, который нарушил предписание, будет ждать дисциплинарное или материальное наказание.
В феврале 2021 года президент РФ подписал закон, в соответствии с которым запрещается высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если у них нет билета. В общественном транспорте Подмосковья запрет на высадку безбилетных детей без сопровождения взрослого действует с 2017 года.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 15:55
В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком
 
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