https://ria.ru/20211229/vino-1765933773.html

В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу

В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу - РИА Новости, 29.12.2021

В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу

В пресс-службе Роскачества рассказали, на какие детали следует обратить внимание при выборе вина для новогоднего стола. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:19

2021-12-29T08:19

2021-12-29T14:02

новый год — 2022

алкоголь

еда

новый год

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96342/83/963428363_0:503:2618:1976_1920x0_80_0_0_ee57cc8cb84371e9c000eb1994c3df3b.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В пресс-службе Роскачества рассказали, на какие детали следует обратить внимание при выборе вина для новогоднего стола.В первую очередь следует учитывать температуру в помещении магазина. "По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 градусов Цельсия. Если бутылка на ощупь заметно теплая, это повод отказаться от покупки", — сообщили в пресс-службе.Дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно как минимум потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи — здесь можно руководствоваться правилом "чем слаще — тем холоднее". Для игристых вин она составит семь-десять градусов Цельсия, для белых вин — 10-11 градусов, а для красных — 12-14 градусов Цельсия.Чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что "продукция не является вином", предупреждают в Роскачестве. В свою очередь, на контрэтикетке указывается место происхождения винограда: например, Кубань или Крым. "Если такой надписи нет, а текст и под лупой не разберешь — это вообще не вино", — считают эксперты.Для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное — за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги — это про российское вино."В категории до 1,5 тысячи рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним", — привели в пресс-службе слова директора департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеси Буяевой.Она посоветовала обратить внимание на российские вина с маркировками ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются вблизи виноградников.

https://ria.ru/20211224/santa-1765367508.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алкоголь, еда, новый год, роскачество