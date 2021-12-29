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В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу
В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу - РИА Новости, 29.12.2021
В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу
В пресс-службе Роскачества рассказали, на какие детали следует обратить внимание при выборе вина для новогоднего стола. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:19
2021-12-29T14:02
новый год — 2022
алкоголь
еда
новый год
роскачество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В пресс-службе Роскачества рассказали, на какие детали следует обратить внимание при выборе вина для новогоднего стола.В первую очередь следует учитывать температуру в помещении магазина. "По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 градусов Цельсия. Если бутылка на ощупь заметно теплая, это повод отказаться от покупки", — сообщили в пресс-службе.Дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно как минимум потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи — здесь можно руководствоваться правилом "чем слаще — тем холоднее". Для игристых вин она составит семь-десять градусов Цельсия, для белых вин — 10-11 градусов, а для красных — 12-14 градусов Цельсия.Чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что "продукция не является вином", предупреждают в Роскачестве. В свою очередь, на контрэтикетке указывается место происхождения винограда: например, Кубань или Крым. "Если такой надписи нет, а текст и под лупой не разберешь — это вообще не вино", — считают эксперты.Для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное — за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги — это про российское вино."В категории до 1,5 тысячи рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним", — привели в пресс-службе слова директора департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеси Буяевой.Она посоветовала обратить внимание на российские вина с маркировками ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются вблизи виноградников.
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алкоголь, еда, новый год, роскачество
08:19 29.12.2021 (обновлено: 14:02 29.12.2021)
 
В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу

Роскачество: при выборе вина стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения

© Fotolia/Minerva StudioБутылки вина
Бутылки вина
© Fotolia/Minerva Studio
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В пресс-службе Роскачества рассказали, на какие детали следует обратить внимание при выборе вина для новогоднего стола.
В первую очередь следует учитывать температуру в помещении магазина.
"По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 градусов Цельсия. Если бутылка на ощупь заметно теплая, это повод отказаться от покупки", — сообщили в пресс-службе.
Дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно как минимум потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи — здесь можно руководствоваться правилом "чем слаще — тем холоднее". Для игристых вин она составит семь-десять градусов Цельсия, для белых вин — 10-11 градусов, а для красных — 12-14 градусов Цельсия.
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Чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что "продукция не является вином", предупреждают в Роскачестве. В свою очередь, на контрэтикетке указывается место происхождения винограда: например, Кубань или Крым.
"Если такой надписи нет, а текст и под лупой не разберешь — это вообще не вино", — считают эксперты.
Для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное — за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги — это про российское вино.
"В категории до 1,5 тысячи рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним", — привели в пресс-службе слова директора департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеси Буяевой.
Она посоветовала обратить внимание на российские вина с маркировками ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются вблизи виноградников.
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