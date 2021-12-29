https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1766024199.html

Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых

Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых - РИА Новости, 29.12.2021

Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых

Банк России не получал жалоб по теме дискриминации непривитых заемщиков, в существующем регулировании также нет положений о вакцинации, прокомментировали РИА... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:03

2021-12-29T16:03

2021-12-29T16:24

распространение коронавируса

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Банк России не получал жалоб по теме дискриминации непривитых заемщиков, в существующем регулировании также нет положений о вакцинации, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.Ранее "Известия" сообщили, что, по информации издания, в банковской среде рассматривают вариант, при котором в следующем году для непривитых граждан стоимость займа будет значительно выше, и с них могут начать требовать предоставления справки о вакцинации от коронавируса при оформлении кредита."В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали", - сообщили в пресс-службе Банка России.Кроме того в ЦБ отметили, что в настоящее время обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитным страховкам. "Документ также не содержит каких-либо положений о вакцинации", - сообщили в регуляторе.Ранее в среду вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также пояснял РИА Новости, что банки и страховые компании в РФ не обсуждают повышение стоимости кредита для людей без справки о вакцинации в 2022 году.

https://ria.ru/20211221/studenty-1764744832.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, вакцинация россиян от covid-19