https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1766024199.html
Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых
Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых - РИА Новости, 29.12.2021
Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых
Банк России не получал жалоб по теме дискриминации непривитых заемщиков, в существующем регулировании также нет положений о вакцинации, прокомментировали РИА... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:03
2021-12-29T16:03
2021-12-29T16:24
распространение коронавируса
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Банк России не получал жалоб по теме дискриминации непривитых заемщиков, в существующем регулировании также нет положений о вакцинации, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.Ранее "Известия" сообщили, что, по информации издания, в банковской среде рассматривают вариант, при котором в следующем году для непривитых граждан стоимость займа будет значительно выше, и с них могут начать требовать предоставления справки о вакцинации от коронавируса при оформлении кредита."В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали", - сообщили в пресс-службе Банка России.Кроме того в ЦБ отметили, что в настоящее время обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитным страховкам. "Документ также не содержит каких-либо положений о вакцинации", - сообщили в регуляторе.Ранее в среду вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также пояснял РИА Новости, что банки и страховые компании в РФ не обсуждают повышение стоимости кредита для людей без справки о вакцинации в 2022 году.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, вакцинация россиян от covid-19
16:03 29.12.2021 (обновлено: 16:24 29.12.2021)
Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых
Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых заемщиков
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Банк России не получал жалоб по теме дискриминации непривитых заемщиков, в существующем регулировании также нет положений о вакцинации, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
Ранее "Известия" сообщили, что, по информации издания, в банковской среде рассматривают вариант, при котором в следующем году для непривитых граждан стоимость займа будет значительно выше, и с них могут начать требовать предоставления справки о вакцинации от коронавируса при оформлении кредита.
"В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали", - сообщили в пресс-службе Банка России.
Кроме того в ЦБ отметили, что в настоящее время обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитным страховкам. "Документ также не содержит каких-либо положений о вакцинации", - сообщили в регуляторе.
Ранее в среду вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также пояснял РИА Новости, что банки и страховые компании в РФ
не обсуждают повышение стоимости кредита для людей без справки о вакцинации в 2022 году.