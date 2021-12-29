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В России за сутки умерли 932 человека от COVID-19
В России за сутки умерли 932 человека от COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
В России за сутки умерли 932 человека от COVID-19
За сутки в России скончались 932 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерло в стране 307 022 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:32
2021-12-29T11:32
2021-12-29T11:32
распространение коронавируса
санкт-петербург
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За сутки в России скончались 932 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерло в стране 307 022 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 932 смерти… За весь период по России умерло 307 022 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 59, в Подмосковье - 49.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 932 человека от COVID-19
В России за сутки зафиксировали 932 смерти от COVID-19