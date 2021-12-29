https://ria.ru/20211229/umershie-1765959923.html

В России за сутки умерли 932 человека от COVID-19

В России за сутки умерли 932 человека от COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021

В России за сутки умерли 932 человека от COVID-19

За сутки в России скончались 932 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерло в стране 307 022 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:32

2021-12-29T11:32

2021-12-29T11:32

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587292523_0:242:2821:1829_1920x0_80_0_0_40a8b9e8cb4dd081189f1f4ff3cf38f3.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За сутки в России скончались 932 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерло в стране 307 022 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 932 смерти… За весь период по России умерло 307 022 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 59, в Подмосковье - 49.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии