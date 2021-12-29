https://ria.ru/20211229/ukraina-1766012491.html

Украинцы назвали Зеленского разочарованием года

Украинцы назвали Зеленского разочарованием года - РИА Новости, 29.12.2021

Украинцы назвали Зеленского разочарованием года

Число украинцев, разочаровавшихся в президенте Владимире Зеленском, за год увеличилось на 17 процентов, до 45 процентов, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:01

2021-12-29T15:01

2021-12-29T15:17

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Число украинцев, разочаровавшихся в президенте Владимире Зеленском, за год увеличилось на 17 процентов, до 45 процентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.Отмечается, что украинский лидер второй год подряд возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года"."Правда, в обоих случаях заметен рост показателей. В этом году Зеленского назвали "политиком года" 17 процентов, тогда как в 2020-м – 14,8 процента. С другой стороны, 45 процентов опрошенных назвали именно Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м 28 процентов считали его "неудачником года", — следует из результатов исследования. Второе место в первой номинации разделили экс-президент Петр Порошенко (8,1 процента) и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (восемь процентов). При этом в категории "разочарование года" Порошенко упоминали чаще (8,5 процента), чем Разумкова (три процента).Кроме того, Зеленский лидирует в рейтинге "человек года". За него проголосовали 8,5 процента опрошенных. На втором месте Порошенко с 3,6 процента, на третьем — Разумков с 3,3 процента.Еще по 3,1 процента украинцев назвали таковым экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и основателя Tesla Илона Маска, 2,7 процента — президента США Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин набрал 1,1 процента голосов.Вместе с тем почти 15 процентов граждан сообщили, что к "политику года" никого бы не отнесли, почти 20 процентов затруднились с ответом, а пять процентов не захотели говорить. Исследование проводилось с 17 по 22 декабря методом интервью face to face по месту жительства респондентов. Спросить удалось 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/zelenskiy-1765909063.html

https://ria.ru/20211228/poroshenko-1765916999.html

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в мире, сша, луганская область, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, илон маск, россия