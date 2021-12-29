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Украинские пограничники за год не пропустили в страну 6,4 тысячи россиян
Украинские пограничники за год не пропустили в страну 6,4 тысячи россиян - РИА Новости, 29.12.2021
Украинские пограничники за год не пропустили в страну 6,4 тысячи россиян
Украинские пограничники в текущем году не пропустили в страну 6,4 тысячи граждан РФ, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы страны. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:59
2021-12-29T14:59
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Украинские пограничники в текущем году не пропустили в страну 6,4 тысячи граждан РФ, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы страны."В этом году на границе наблюдается увеличение пассажиропотока. За 11 месяцев через государственную границу как на въезд, так и на выезд пограничники оформили 35,4 миллиона человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 12% увеличилось количество оформленных транспортных средств – почти 7,3 миллиона единиц", - говорится в сообщении.В тоже время, по данным пресс-службы, выросло количество случаев отказа в пересечении границы. В частности, в пропуске на Украину отказали более 42 тысячам человек, этот показатель вырос в 1,7 раза. Как отмечается, "более 15% (6,4 тысячи) непропущенных на Украину – граждане РФ".Кроме того, украинские пограничники не пропустили в страну 8,8 тысячи потенциальных нелегальных мигрантов, что в 1,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Также были задержаны 12,3 тысячи нелегальных мигрантов, из них более 1,3 тысячи за попытку незаконного пересечения границы и 10,8 тысячи человек за нарушение правил пребывания на Украине. В целом, эти показатели выросли на 38%.По данным пресс-службы, пограничники за 11 месяцев этого года изъяли на границе почти 600 единиц оружия, 29 тысяч боеприпасов и 36 килограммов взрывчатки. Также изъято 700 килограммов наркотических средств. Кроме того, с августа этого года пограничники изъяли у граждан почти 1,3 тысячи поддельных COVID-сертификатов.
https://ria.ru/20211211/ukraina-1763261412.html
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в мире, украина, россия
14:59 29.12.2021
 
Украинские пограничники за год не пропустили в страну 6,4 тысячи россиян

Украинские пограничники в 2021 году не пропустили в страну 6,4 тысячи россиян

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Inna Varenytsia
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Украинские пограничники в текущем году не пропустили в страну 6,4 тысячи граждан РФ, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы страны.
"В этом году на границе наблюдается увеличение пассажиропотока. За 11 месяцев через государственную границу как на въезд, так и на выезд пограничники оформили 35,4 миллиона человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 12% увеличилось количество оформленных транспортных средств – почти 7,3 миллиона единиц", - говорится в сообщении.
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В тоже время, по данным пресс-службы, выросло количество случаев отказа в пересечении границы. В частности, в пропуске на Украину отказали более 42 тысячам человек, этот показатель вырос в 1,7 раза. Как отмечается, "более 15% (6,4 тысячи) непропущенных на Украину – граждане РФ".
Кроме того, украинские пограничники не пропустили в страну 8,8 тысячи потенциальных нелегальных мигрантов, что в 1,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Также были задержаны 12,3 тысячи нелегальных мигрантов, из них более 1,3 тысячи за попытку незаконного пересечения границы и 10,8 тысячи человек за нарушение правил пребывания на Украине. В целом, эти показатели выросли на 38%.
По данным пресс-службы, пограничники за 11 месяцев этого года изъяли на границе почти 600 единиц оружия, 29 тысяч боеприпасов и 36 килограммов взрывчатки. Также изъято 700 килограммов наркотических средств. Кроме того, с августа этого года пограничники изъяли у граждан почти 1,3 тысячи поддельных COVID-сертификатов.
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