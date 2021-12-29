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В Донецкой области нашли мертвым украинского военнослужащего-контрактника

В Донецкой области нашли мертвым украинского военнослужащего-контрактника - РИА Новости, 29.12.2021

В Донецкой области нашли мертвым украинского военнослужащего-контрактника

Военнослужащего-контрактника обнаружили мертвым в Донецкой области Украины, по предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщила в среду... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:51

2021-12-29T14:51

2021-12-29T14:51

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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Военнослужащего-контрактника обнаружили мертвым в Донецкой области Украины, по предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщила в среду пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.По данным пресс-службы, во вторник в специализированную прокуратуру поступила информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего-контрактника."Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с примечанием "самоубийство". Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Проводятся первоочередные следственные действия.

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в мире, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр