https://ria.ru/20211229/ukraina-1765940934.html
Украинская авантюра обернется для США вьетнамским позором
Американскую помощь Украине сравнили с трагедией во Вьетнаме - РИА Новости, 29.12.2021
Украинская авантюра обернется для США вьетнамским позором
Пока США обвиняют Россию в эскалации украинского кризиса, американские политики открыто отказываются от дипломатических методов урегулирования отношений Москвы... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:46
2021-12-29T09:46
2021-12-29T13:28
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сша
нато
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пока США обвиняют Россию в эскалации украинского кризиса, американские политики открыто отказываются от дипломатических методов урегулирования отношений Москвы и Вашингтона, делая обстановку в Европе более напряженной, пишет Newsweek.По мнению Бенджамина Гилтнера, эксперта по национальной безопасности и дипломатии, Соединенные Штаты не хотят налаживать дипломатические контакты с Россией, когда это наиболее необходимо. Хотя Вашингтон располагает требующимися дипломатическими силами, он попросту игнорирует возможность устранить конфликт по вопросам безопасности."Смысл дипломатии состоит в том, чтобы продвигать национальные интересы, отыскивая возможности для совместной работы с другими державами, а не постоянно тыкать в больные места другой страны", — уверен Гилтнер.Автор статьи также высказался о планах Америки усилить свое влияние на Украине и опроверг необходимость защиты национальных интересов США в этом регионе. Он сравнил заявления о наращивании обязательств Вашингтона перед Киевом с операцией во Вьетнаме, проведенной только из-за желания доказать свою точку зрения СССР."По сути, США остались во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу, что они решительно намерены не дать Советам осмелиться бросить вызов США. На самом деле смерть 58 тысяч американцев и более 500 тысяч вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, после которого не последовало никакого международного крестового похода, возглавляемого Советским Союзом, сделали Вьетнамскую войну бессмысленной и трагической", — считает Гилтнер.Также эксперт заметил, что заявления американских политиков об угрозе вторжения на Украину расходятся с их действиями по наращиванию сил вокруг российских границ."До этого момента политики США много разглагольствовали о том, что Россия должна перестать наращивать военную мощь вблизи Украины. Однако, учитывая затраты на защиту своего авторитета и права на доверие, американские политики должны спросить себя: а готовы ли они перейти от красивых слов к делу по украинскому вопросу?" — резюмировал он.Киев и западные страны в последнее время заявляют, что обеспокоены "агрессивными действиями" России у границ Украины. Москва эти обвинения отвергает.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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киев, сша, нато, россия
09:46 29.12.2021 (обновлено: 13:28 29.12.2021)
Американскую помощь Украине сравнили с трагедией во Вьетнаме
Newsweek сравнил заявления США о помощи Украине с трагической операцией во Вьетнаме
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Пока США обвиняют Россию
в эскалации украинского кризиса, американские политики открыто отказываются от дипломатических методов урегулирования отношений Москвы
и Вашингтона, делая обстановку в Европе
более напряженной, пишет Newsweek.
По мнению Бенджамина Гилтнера, эксперта по национальной безопасности и дипломатии, Соединенные Штаты не хотят налаживать дипломатические контакты с Россией, когда это наиболее необходимо. Хотя Вашингтон располагает требующимися дипломатическими силами, он попросту игнорирует возможность устранить конфликт по вопросам безопасности.
"Смысл дипломатии состоит в том, чтобы продвигать национальные интересы, отыскивая возможности для совместной работы с другими державами, а не постоянно тыкать в больные места другой страны", — уверен Гилтнер.
Автор статьи также высказался о планах Америки
усилить свое влияние на Украине
и опроверг необходимость защиты национальных интересов США в этом регионе. Он сравнил заявления о наращивании обязательств Вашингтона перед Киевом
с операцией во Вьетнаме
, проведенной только из-за желания доказать свою точку зрения СССР
.
"По сути, США остались во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу, что они решительно намерены не дать Советам осмелиться бросить вызов США. На самом деле смерть 58 тысяч американцев и более 500 тысяч вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, после которого не последовало никакого международного крестового похода, возглавляемого Советским Союзом, сделали Вьетнамскую войну бессмысленной и трагической", — считает Гилтнер.
Также эксперт заметил, что заявления американских политиков об угрозе вторжения на Украину расходятся с их действиями по наращиванию сил вокруг российских границ.
"До этого момента политики США много разглагольствовали о том, что Россия должна перестать наращивать военную мощь вблизи Украины. Однако, учитывая затраты на защиту своего авторитета и права на доверие, американские политики должны спросить себя: а готовы ли они перейти от красивых слов к делу по украинскому вопросу?" — резюмировал он.
Киев
и западные страны в последнее время заявляют, что обеспокоены "агрессивными действиями" России у границ Украины. Москва
эти обвинения отвергает.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО
у российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>