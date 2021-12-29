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В МИД заявили о террористических угрозах, исходящих из Афганистана
В МИД заявили о террористических угрозах, исходящих из Афганистана - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД заявили о террористических угрозах, исходящих из Афганистана
В МИД РФ видят высокую степень террористических угроз для РФ и стран Центральной Азии, исходящих от "осевших" в Афганистане приверженцев запрещенных в РФ... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:28
2021-12-29T10:33
талибан
афганистан
исламское государство
олег сыромолотов
центральная азия
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В МИД РФ видят высокую степень террористических угроз для РФ и стран Центральной Азии, исходящих от "осевших" в Афганистане приверженцев запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, где имеется высокая степень террористических угроз, исходящих от "осевших" там приверженцев ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, в том числе для нашей страны и государств Центральной Азии", - сказал он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористические организации, запрещенные в России.** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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талибан, афганистан, исламское государство, олег сыромолотов, центральная азия, россия, мохаммад хасан ахунд
09:28 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
 
В МИД заявили о террористических угрозах, исходящих из Афганистана

Замглавы МИД Сыромолотов назвал степень террористических угроз из Афганистана высокой

© REUTERS / Ali KharaБоец Талибана* патрулирует улицу в Кабуле
Боец Талибана* патрулирует улицу в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Ali Khara
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В МИД РФ видят высокую степень террористических угроз для РФ и стран Центральной Азии, исходящих от "осевших" в Афганистане приверженцев запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, где имеется высокая степень террористических угроз, исходящих от "осевших" там приверженцев ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, в том числе для нашей страны и государств Центральной Азии", - сказал он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористические организации, запрещенные в России.
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Читайте полный текст интервью >>
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 16:48Захват власти в Афганистане талибами
Посол рассказал, где находится бывший вице-президент Афганистана Салех
 
ТалибанАфганистанИсламское государствоОлег СыромолотовЦентральная АзияРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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