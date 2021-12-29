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Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии
Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2021
Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:42
2021-12-29T16:51
белоруссия
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.Лукашенко на встрече с Путиным упомянул, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран."Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211202/ucheniya-1761766029.html
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белоруссия, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
16:42 29.12.2021 (обновлено: 16:51 29.12.2021)
 
Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии

Президенты Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсновной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.
Лукашенко на встрече с Путиным упомянул, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран.
"Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат", - сказал Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 10:50
Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
 
БелоруссияРоссияВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
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