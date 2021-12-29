https://ria.ru/20211229/ucheniya-1766033932.html

Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии

Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2021

Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:42

2021-12-29T16:42

2021-12-29T16:51

белоруссия

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александр лукашенко

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вооруженные силы белоруссии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.Лукашенко на встрече с Путиным упомянул, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран."Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат", - сказал Путин.

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белоруссия, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии