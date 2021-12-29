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Телеканал TV1000 Русское Кино представляет новогодние киновечеринки
Телеканал TV1000 Русское Кино представляет новогодние киновечеринки - РИА Новости, 29.12.2021
Телеканал TV1000 Русское Кино представляет новогодние киновечеринки
TV1000 Русское Кино (принадлежит группе компаний Viasat) впервые на российском телевидении покажет музыкальную драму "Тень звезды" о популярном рэпере с Павлом... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T22:44
2021-12-29T22:45
пресс-релизы
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МОСКВА, 29 дек - Пресс-служба Viasat. TV1000 Русское Кино (принадлежит группе компаний Viasat) впервые на российском телевидении покажет музыкальную драму "Тень звезды" о популярном рэпере с Павлом Прилучным в главной роли. Также на телеканале можно будет увидеть не менее остросюжетную историю для всей семьи "Пальма" с Виктором Добронравовым и экранизацию бестселлера Алексея Сальникова "Петровы в гриппе" с целой россыпью российских звезд: Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд, Юрием Колокольниковым, Иваном Дорном и другими.Устали от новогодней суеты? Отдохните в компании любимых артистов на TV1000 Русское Кино. Устройте себе киновечеринку с попкорном, мандаринами и фильмами на любой вкус. Разнообразие жанров, нетривиальные сюжеты и лёгкий юмор. Устраивайтесь поудобнее и приступайте к просмотру.2 января в 19:00 – семейная драма "Пальма" (впервые на телеканале TV1000 Русское Кино) Трогательная история о собаке по кличке Пальма, снятая на основе реальных событий. Действие фильма начинается в аэропорту, где хозяин вынужденно оставляет пса прямо на лётном поле, так как его не берут на рейс. Верная собака остается в воздушной гавани и ежедневно встречает самолеты в надежде, что её родной человек вернётся. Так продолжается в течение нескольких лет. Фильм не получился бы таким глубоким и интересным без убедительной актерской игры. На красной дорожке — сразу две династии: Домогаровы и Добронравовы. Виктора Добронравова зрители увидят в роли пилота, а Александра Домогарова (старшего) - в роли Николая Лазарева (повзрослевшего мальчика). Также в проекте снялись Ян Цапник, Владимир Ильин и даже Алина Загитова. Интересно, что легендарного пса сыграла овчарка Лиля, в прошлом – "собака-полицейский". Душевная история, необычная развязка и просто великолепный актерский состав гарантированно заставят переосмыслить многие вещи.9 января в 19:00 – музыкальная драма "Тень звезды"Впервые на телевидении. Рэпер Илья (псевдоним Нейм) на пике популярности. У него есть всё, о чем только можно мечтать: деньги, слава, поклонницы. Но однажды его жизнь кардинально меняется. Неожиданно на гастролях в Санкт-Петербурге на музыканта совершают покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но теперь он вынужден везде появляться с телохранителем, молодой и бесстрашной девушкой Сашей. Удастся ли ей выяснить, кому потребовалось убрать её звездного клиента? Музыкальная драма с элементами детектива с Павлом Прилучным в главной роли выглядит как минимум интересно.16 января в 23:30 – фантастическая драма "Петровы в гриппе"Впервые на телевидении. Фильм "Петровы в гриппе" достоин внимания по нескольким причинам: экранизация культового одноименного романа Алексея Сальникова, режиссерская работа Кирилла Серебренникова, звездный актерский состав: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Семён Серзин и другие. Это история о Петровых – простой провинциальной семье, жизнь которых меняется, когда они заболевают гриппом. В температурном бреду окружающая их реальность деформируется и превращается в череду фантастических и невероятных видений. Вампиры, летающие тарелки… Это игра воображения больного Петрова, или всё-таки нет? "Петровы в гриппе" — одна из неординарных и пронзительных кинокартин о российской действительности, религии, политике и семейных ценностях. На Каннском кинофестивале 2021 года фильм был встречен овацией зала. Снявший "Петровых в гриппе" оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии. При этом глава этой комиссии Паскаль Морен назвал его "настоящим виртуозом, заставившим всех почувствовать всю лихорадку персонажей картины".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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353
60
353
60
пресс-релизы
22:44 29.12.2021 (обновлено: 22:45 29.12.2021)
 

Телеканал TV1000 Русское Кино представляет новогодние киновечеринки

© Пресс-служба ViasatТелеканал TV1000 Русское Кино представляет новогодние киновечеринки
Телеканал TV1000 Русское Кино представляет новогодние киновечеринки
© Пресс-служба Viasat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - Пресс-служба Viasat. TV1000 Русское Кино (принадлежит группе компаний Viasat) впервые на российском телевидении покажет музыкальную драму "Тень звезды" о популярном рэпере с Павлом Прилучным в главной роли. Также на телеканале можно будет увидеть не менее остросюжетную историю для всей семьи "Пальма" с Виктором Добронравовым и экранизацию бестселлера Алексея Сальникова "Петровы в гриппе" с целой россыпью российских звезд: Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд, Юрием Колокольниковым, Иваном Дорном и другими.
Устали от новогодней суеты? Отдохните в компании любимых артистов на TV1000 Русское Кино. Устройте себе киновечеринку с попкорном, мандаринами и фильмами на любой вкус. Разнообразие жанров, нетривиальные сюжеты и лёгкий юмор. Устраивайтесь поудобнее и приступайте к просмотру.
2 января в 19:00 – семейная драма "Пальма" (впервые на телеканале TV1000 Русское Кино)
Трогательная история о собаке по кличке Пальма, снятая на основе реальных событий. Действие фильма начинается в аэропорту, где хозяин вынужденно оставляет пса прямо на лётном поле, так как его не берут на рейс. Верная собака остается в воздушной гавани и ежедневно встречает самолеты в надежде, что её родной человек вернётся. Так продолжается в течение нескольких лет. Фильм не получился бы таким глубоким и интересным без убедительной актерской игры. На красной дорожке — сразу две династии: Домогаровы и Добронравовы. Виктора Добронравова зрители увидят в роли пилота, а Александра Домогарова (старшего) - в роли Николая Лазарева (повзрослевшего мальчика). Также в проекте снялись Ян Цапник, Владимир Ильин и даже Алина Загитова. Интересно, что легендарного пса сыграла овчарка Лиля, в прошлом – "собака-полицейский". Душевная история, необычная развязка и просто великолепный актерский состав гарантированно заставят переосмыслить многие вещи.
9 января в 19:00 – музыкальная драма "Тень звезды"
Впервые на телевидении. Рэпер Илья (псевдоним Нейм) на пике популярности. У него есть всё, о чем только можно мечтать: деньги, слава, поклонницы. Но однажды его жизнь кардинально меняется. Неожиданно на гастролях в Санкт-Петербурге на музыканта совершают покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но теперь он вынужден везде появляться с телохранителем, молодой и бесстрашной девушкой Сашей. Удастся ли ей выяснить, кому потребовалось убрать её звездного клиента? Музыкальная драма с элементами детектива с Павлом Прилучным в главной роли выглядит как минимум интересно.
16 января в 23:30 – фантастическая драма "Петровы в гриппе"
Впервые на телевидении. Фильм "Петровы в гриппе" достоин внимания по нескольким причинам: экранизация культового одноименного романа Алексея Сальникова, режиссерская работа Кирилла Серебренникова, звездный актерский состав: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Семён Серзин и другие. Это история о Петровых – простой провинциальной семье, жизнь которых меняется, когда они заболевают гриппом. В температурном бреду окружающая их реальность деформируется и превращается в череду фантастических и невероятных видений. Вампиры, летающие тарелки… Это игра воображения больного Петрова, или всё-таки нет? "Петровы в гриппе" — одна из неординарных и пронзительных кинокартин о российской действительности, религии, политике и семейных ценностях. На Каннском кинофестивале 2021 года фильм был встречен овацией зала. Снявший "Петровых в гриппе" оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии. При этом глава этой комиссии Паскаль Морен назвал его "настоящим виртуозом, заставившим всех почувствовать всю лихорадку персонажей картины".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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