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Религия
https://ria.ru/20211229/tseny-1766035993.html
Митрополит Омский предложил отказаться от цен на таинства в храмах
Митрополит Омский предложил отказаться от цен на таинства в храмах - РИА Новости, 29.12.2021
Митрополит Омский предложил отказаться от цен на таинства в храмах
Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) призвал духовенство отказаться от цен на таинства и требы, сделав пожертвования исключительно добровольными,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:53
2021-12-29T16:53
религия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) призвал духовенство отказаться от цен на таинства и требы, сделав пожертвования исключительно добровольными, рассказал настоятель храма священномученика Сильвестра Омского священник Александр Лемешко."На собрании духовенства Омской епархии владыка митрополит Владимир поднял важную тему и обратился с предложением к настоятелям отказаться от цен на Таинства и молитвенные требы и сделать их за добровольные пожертвования. Это важный аспект современной церковной жизни, и ценники на молитвенные нужды у всех вызывают только недоумение и отторжение", - написал Лемешко в своем канале в Telegram.Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в интервью РИА Новости, что в условиях массовой самоизоляции храмам пришлось столкнуться с сокращением доходов, однако они могут наладить подачу поминальных записок прихожанами онлайн - главное, чтобы это происходило без ценников, с исключительно добровольными пожертвованиями, сумма которых должна определяться самим жертвователем.
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русская православная церковь, telegram (приложение)
16:53 29.12.2021
 

Митрополит Омский предложил отказаться от цен на таинства в храмах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвечи в храме
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) призвал духовенство отказаться от цен на таинства и требы, сделав пожертвования исключительно добровольными, рассказал настоятель храма священномученика Сильвестра Омского священник Александр Лемешко.
"На собрании духовенства Омской епархии владыка митрополит Владимир поднял важную тему и обратился с предложением к настоятелям отказаться от цен на Таинства и молитвенные требы и сделать их за добровольные пожертвования. Это важный аспект современной церковной жизни, и ценники на молитвенные нужды у всех вызывают только недоумение и отторжение", - написал Лемешко в своем канале в Telegram.
Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в интервью РИА Новости, что в условиях массовой самоизоляции храмам пришлось столкнуться с сокращением доходов, однако они могут наладить подачу поминальных записок прихожанами онлайн - главное, чтобы это происходило без ценников, с исключительно добровольными пожертвованиями, сумма которых должна определяться самим жертвователем.
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