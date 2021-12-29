https://ria.ru/20211229/tseny-1766035993.html

Митрополит Омский предложил отказаться от цен на таинства в храмах

Митрополит Омский предложил отказаться от цен на таинства в храмах - РИА Новости, 29.12.2021

Митрополит Омский предложил отказаться от цен на таинства в храмах

Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) призвал духовенство отказаться от цен на таинства и требы, сделав пожертвования исключительно добровольными,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:53

2021-12-29T16:53

2021-12-29T16:53

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) призвал духовенство отказаться от цен на таинства и требы, сделав пожертвования исключительно добровольными, рассказал настоятель храма священномученика Сильвестра Омского священник Александр Лемешко."На собрании духовенства Омской епархии владыка митрополит Владимир поднял важную тему и обратился с предложением к настоятелям отказаться от цен на Таинства и молитвенные требы и сделать их за добровольные пожертвования. Это важный аспект современной церковной жизни, и ценники на молитвенные нужды у всех вызывают только недоумение и отторжение", - написал Лемешко в своем канале в Telegram.Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в интервью РИА Новости, что в условиях массовой самоизоляции храмам пришлось столкнуться с сокращением доходов, однако они могут наладить подачу поминальных записок прихожанами онлайн - главное, чтобы это происходило без ценников, с исключительно добровольными пожертвованиями, сумма которых должна определяться самим жертвователем.

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

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