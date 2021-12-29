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Названы регионы — лидеры по трезвости в 2021 году
Названы регионы — лидеры по трезвости в 2021 году - РИА Новости, 29.12.2021
Названы регионы — лидеры по трезвости в 2021 году
Республики Ингушетия, Чечня и Дагестан возглавили рейтинг самых "непьющих" регионов России по итогам уходящего 2021 года, говорится в докладе о демографической... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T06:19
2021-12-29T11:07
общество
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
султан хамзаев
трезвая россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Республики Ингушетия, Чечня и Дагестан возглавили рейтинг самых "непьющих" регионов России по итогам уходящего 2021 года, говорится в докладе о демографической ситуации федерального проекта "Трезвая Россия". Текст есть в распоряжении РИА Новости.Как пояснил депутат Госдумы Султан Хамзаев, лидер проекта "Трезвая Россия", это научно обоснованный независимый доклад, подготовленный командой специалистов: экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов.Четвертое место занимает Кабардино-Балкарская Республика, а замыкает пятерку Карачаево-Черкесия.Как отмечается в докладе, основой для составления рейтинга стали данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозами "алкоголизм" и "алкогольные психозы", преступлений, совершенных нетрезвыми россиянами, а также объему проданной в регионе алкогольной продукции в литрах чистого спирта.Кроме этого, учитывалось число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, действие регионального антиалкогольного законодательства, число часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году, когда полностью запрещена его продажа."Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликеро-водочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25 процентов и до 25 процентов, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво", — уточняется в материалах.Подчеркивается, что все данные по каждому региону, на основе которых составлен рейтинг, взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств.
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общество, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), султан хамзаев, трезвая россия
06:19 29.12.2021 (обновлено: 11:07 29.12.2021)
 
Названы регионы — лидеры по трезвости в 2021 году

Доклад "Трезвой России": Ингушетия, Чечня и Дагестан возглавили рейтинг трезвости

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГраффити "Трезвая Россия" в Москве
Граффити Трезвая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Республики Ингушетия, Чечня и Дагестан возглавили рейтинг самых "непьющих" регионов России по итогам уходящего 2021 года, говорится в докладе о демографической ситуации федерального проекта "Трезвая Россия". Текст есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил депутат Госдумы Султан Хамзаев, лидер проекта "Трезвая Россия", это научно обоснованный независимый доклад, подготовленный командой специалистов: экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов.

"По данным "Рейтинга трезвости регионов — 2021" первую позицию занимает Республика Ингушетия, второе место у Чеченской Республики, третье место заняла Республика Дагестан", — говорится в документе.

Четвертое место занимает Кабардино-Балкарская Республика, а замыкает пятерку Карачаево-Черкесия.
Как отмечается в докладе, основой для составления рейтинга стали данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозами "алкоголизм" и "алкогольные психозы", преступлений, совершенных нетрезвыми россиянами, а также объему проданной в регионе алкогольной продукции в литрах чистого спирта.
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Кроме этого, учитывалось число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, действие регионального антиалкогольного законодательства, число часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году, когда полностью запрещена его продажа.
"Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликеро-водочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25 процентов и до 25 процентов, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво", — уточняется в материалах.
Подчеркивается, что все данные по каждому региону, на основе которых составлен рейтинг, взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств.
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ОбществоГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Султан ХамзаевТрезвая Россия
 
 
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