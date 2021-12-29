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В этих регионах людям страшно жить. И это не глубинка
Названы самые тревожные регионы России - РИА Новости, 29.12.2021
В этих регионах людям страшно жить. И это не глубинка
Москва и Санкт-Петербург оказались самыми тревожными регионами России по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование КРОС. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T04:03
2021-12-29T12:53
общество
санкт-петербург
пермский край
вологодская область
краснодарский край
тюменская область
новгородская область
республика крым
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург оказались самыми тревожными регионами России по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование КРОС.Рейтинг составили на основе суммарных показателей распространенности волнительных тем в СМИ и соцмедиа. Эксперты разделили субъекты на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые."В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край", — говорится в материале.Отмечается, что основным поводом для беспокойства в двух столицах, как и по всей стране, стала пандемия коронавируса. Кроме того, жители Пермского края, Тюменских и Свердловских областей опасались роста жестоких преступлений, Крыма и Краснодарского края — погодных аномалий, а в Архангельской области в первом квартале 2021 года причиной тревоги стало "нашествие волков".По результатам исследования самыми невосприимчивыми к страхам регионами оказались Ингушетия и Чечня.
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761946177.html
санкт-петербург
пермский край
вологодская область
краснодарский край
тюменская область
новгородская область
республика крым
москва
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россия
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общество, санкт-петербург, пермский край, вологодская область, краснодарский край, тюменская область, новгородская область, республика крым, москва, архангельская область, россия
04:03 29.12.2021 (обновлено: 12:53 29.12.2021)
 
Названы самые тревожные регионы России

КРОС: Москва и Санкт-Петербург оказались самыми тревожными регионами России в 2021 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург оказались самыми тревожными регионами России по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование КРОС.
Рейтинг составили на основе суммарных показателей распространенности волнительных тем в СМИ и соцмедиа. Эксперты разделили субъекты на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.
"В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край", — говорится в материале.
Отмечается, что основным поводом для беспокойства в двух столицах, как и по всей стране, стала пандемия коронавируса. Кроме того, жители Пермского края, Тюменских и Свердловских областей опасались роста жестоких преступлений, Крыма и Краснодарского края — погодных аномалий, а в Архангельской области в первом квартале 2021 года причиной тревоги стало "нашествие волков".
По результатам исследования самыми невосприимчивыми к страхам регионами оказались Ингушетия и Чечня.
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ОбществоСанкт-ПетербургПермский крайВологодская областьКраснодарский крайТюменская областьНовгородская областьРеспублика КрымМоскваАрхангельская областьРоссия
 
 
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