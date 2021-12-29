https://ria.ru/20211229/tigr-1765933196.html

Тигр, которого "переселили" к нацпарку в Приморье, добыл изюбря

Тигр, которого "переселили" к нацпарку в Приморье, добыл изюбря - РИА Новости, 29.12.2021

Тигр, которого "переселили" к нацпарку в Приморье, добыл изюбря

Амурский тигр, которого "переселили" к национальному парку "Зов тигра" в Приморье после того, как он начал выходить в село, обживается на новом месте и охотится РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:07

2021-12-29T08:07

2021-12-29T10:23

общество

пожарский район

gps

центр "амурский тигр"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Амурский тигр, которого "переселили" к национальному парку "Зов тигра" в Приморье после того, как он начал выходить в село, обживается на новом месте и охотится на копытных, сообщает Центр "Амурский тигр".В конце ноября – начале декабря в селе Нагорное Пожарского района тигр задавил семь собак на территории частных жилых домов. Хищник вел себя нестандартно - не опасался людей, поэтому его решили отловить. Тигра выпустили в дикую природу в окрестностях национального парка "Зов тигра". Перед выпуском на хищника надели ошейник с GPS-передатчиком. Специалисты отмечали, что в год с низкой численностью кабана часть тигров вынуждена переключиться в том числе на косулю, которая сконцентрировалась возле полей у населенных пунктов. Также там свалки, которые привлекают собак, а те в свою очередь – тигра."Сотрудники Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" посетили кластер тигра под рабочей кличкой Горный. Хищник добыл изюбря и пировал на его останках более недели… Горный не хулиганит - населенные пункты далеко. За передвижениями тигра специалисты следят при помощи GPS-ошейника", - говорится в сообщении.Ранее Центр "Амурский тигр" сообщал, что зима 2021-2022 будет тяжелой для тигров. Дикие кабаны, которые являются не только кормовой базой амурского тигра, но и популярным охотничьим трофеем, пострадали от африканской чумы свиней. Сложные погодные условия, в первую очередь многоснежье, ухудшают ситуацию, тигры активнее перемещаются по ареалу. Длительные "голодные" переходы и жесткий ледяной наст увеличивают шанс получения травм. Специалисты предупреждали, что ослабленные и травмированные тигры станут чаще попадаться на глаза людям и, возможно, даже выходить к населенным пунктам.О конфликтах с хищниками местных жителей просят сообщать в охотнадзор и не пытаться разрешить ситуацию самостоятельно.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20211012/tigr-1754128584.html

https://ria.ru/20210927/tigr-1751927328.html

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общество, пожарский район, gps, центр "амурский тигр", россия