https://ria.ru/20211229/test-1765961702.html

Российские ученые создали прототип универсального теста на COVID-19

Российские ученые создали прототип универсального теста на COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021

Российские ученые создали прототип универсального теста на COVID-19

Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" вместе с коллегами из других российских институтов разработали стратегию создания дешевого и быстрого теста на... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:38

2021-12-29T11:38

2021-12-29T14:06

наука

высшая школа экономики (вшэ)

здоровье

биология

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" вместе с коллегами из других российских институтов разработали стратегию создания дешевого и быстрого теста на COVID-19. Описание опубликовано в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.Существует несколько вариантов систем, которые определяют следы SARS-CoV-2 в образцах крови или секрета человека. Обычно они выявляют либо обрывки РНК вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, либо антитела к COVID-19. Обычно для таких тестов требуется довольно много времени — от 30 минут до нескольких часов, и проводят их в специальных лабораториях, которые есть далеко не в каждом населенном пункте. Поэтому ученые ищут новые, более быстрые методы обнаружения коронавируса или антител к нему.Методика, предложенная авторами, основана на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), которая позволяет размножать определенные фрагменты ДНК или РНК вируса из биологических образцов с использованием специальных маркеров и ферментов экстремофильных бактерий, обитающих в горячих источниках.Ключевое преимущество такого подхода перед ПЦР-тестами — возможность проводить все этапы исследования при одинаковой температуре. Кроме того, образцы слизи и крови можно сразу анализировать на присутствие следов SARS-CoV-2, без предварительной обработки в лаборатории.По словам первого автора статьи, доцента факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Юлии Макаровой, это значительно снизит стоимость тестов на COVID-19 и ускорит процесс, поскольку не требует ни специально обученных специалистов, ни дорогостоящего оборудования."Вирус довольно быстро мутирует, и созданные год назад тестовые системы могут оказаться не такими эффективными, как раньше. Мы анализируем мутации и ищем наиболее стабильные участки генома вируса. Это поможет создать тест-системы, которые распознают все существующие варианты и, что немаловажно, новые, которые появляются", — приводятся в пресс-релизе НИУ ВШЭ слова Макаровой.Чтобы решить эту проблему, биологи НИУ ВШЭ ищут части генома SARS-CoV-2, которые не сильно меняются с течением времени. Они станут маркерами, которые ферменты бактерий будут использовать для преобразования РНК вируса в ДНК и дальнейшего ее размножения.Авторы надеются, что в сочетании с уже существующими компонентами LAMP это даст им возможность создать универсальную систему исследования на COVID-19, которая сможет быстро обнаруживать следы любых вариантов коронавируса.

https://ria.ru/20211223/omikron-1765061138.html

https://ria.ru/20211229/pandemiya-1765905545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высшая школа экономики (вшэ), здоровье, биология, коронавирус covid-19