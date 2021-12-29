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Наука
https://ria.ru/20211229/test-1765961702.html
Российские ученые создали прототип универсального теста на COVID-19
Российские ученые создали прототип универсального теста на COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
Российские ученые создали прототип универсального теста на COVID-19
Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" вместе с коллегами из других российских институтов разработали стратегию создания дешевого и быстрого теста на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:38
2021-12-29T14:06
наука
высшая школа экономики (вшэ)
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" вместе с коллегами из других российских институтов разработали стратегию создания дешевого и быстрого теста на COVID-19. Описание опубликовано в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.Существует несколько вариантов систем, которые определяют следы SARS-CoV-2 в образцах крови или секрета человека. Обычно они выявляют либо обрывки РНК вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, либо антитела к COVID-19. Обычно для таких тестов требуется довольно много времени — от 30 минут до нескольких часов, и проводят их в специальных лабораториях, которые есть далеко не в каждом населенном пункте. Поэтому ученые ищут новые, более быстрые методы обнаружения коронавируса или антител к нему.Методика, предложенная авторами, основана на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), которая позволяет размножать определенные фрагменты ДНК или РНК вируса из биологических образцов с использованием специальных маркеров и ферментов экстремофильных бактерий, обитающих в горячих источниках.Ключевое преимущество такого подхода перед ПЦР-тестами — возможность проводить все этапы исследования при одинаковой температуре. Кроме того, образцы слизи и крови можно сразу анализировать на присутствие следов SARS-CoV-2, без предварительной обработки в лаборатории.По словам первого автора статьи, доцента факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Юлии Макаровой, это значительно снизит стоимость тестов на COVID-19 и ускорит процесс, поскольку не требует ни специально обученных специалистов, ни дорогостоящего оборудования."Вирус довольно быстро мутирует, и созданные год назад тестовые системы могут оказаться не такими эффективными, как раньше. Мы анализируем мутации и ищем наиболее стабильные участки генома вируса. Это поможет создать тест-системы, которые распознают все существующие варианты и, что немаловажно, новые, которые появляются", — приводятся в пресс-релизе НИУ ВШЭ слова Макаровой.Чтобы решить эту проблему, биологи НИУ ВШЭ ищут части генома SARS-CoV-2, которые не сильно меняются с течением времени. Они станут маркерами, которые ферменты бактерий будут использовать для преобразования РНК вируса в ДНК и дальнейшего ее размножения.Авторы надеются, что в сочетании с уже существующими компонентами LAMP это даст им возможность создать универсальную систему исследования на COVID-19, которая сможет быстро обнаруживать следы любых вариантов коронавируса.
https://ria.ru/20211223/omikron-1765061138.html
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высшая школа экономики (вшэ), здоровье, биология, коронавирус covid-19
11:38 29.12.2021 (обновлено: 14:06 29.12.2021)
 
Российские ученые создали прототип универсального теста на COVID-19

Новая технология позволит быстро обнаружить любой из вариантов коронавируса

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории "Хеликс"
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории Хеликс - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" вместе с коллегами из других российских институтов разработали стратегию создания дешевого и быстрого теста на COVID-19. Описание опубликовано в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
Существует несколько вариантов систем, которые определяют следы SARS-CoV-2 в образцах крови или секрета человека. Обычно они выявляют либо обрывки РНК вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, либо антитела к COVID-19. Обычно для таких тестов требуется довольно много времени — от 30 минут до нескольких часов, и проводят их в специальных лабораториях, которые есть далеко не в каждом населенном пункте. Поэтому ученые ищут новые, более быстрые методы обнаружения коронавируса или антител к нему.
Методика, предложенная авторами, основана на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), которая позволяет размножать определенные фрагменты ДНК или РНК вируса из биологических образцов с использованием специальных маркеров и ферментов экстремофильных бактерий, обитающих в горячих источниках.
Ключевое преимущество такого подхода перед ПЦР-тестами — возможность проводить все этапы исследования при одинаковой температуре. Кроме того, образцы слизи и крови можно сразу анализировать на присутствие следов SARS-CoV-2, без предварительной обработки в лаборатории.
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По словам первого автора статьи, доцента факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Юлии Макаровой, это значительно снизит стоимость тестов на COVID-19 и ускорит процесс, поскольку не требует ни специально обученных специалистов, ни дорогостоящего оборудования.
"Вирус довольно быстро мутирует, и созданные год назад тестовые системы могут оказаться не такими эффективными, как раньше. Мы анализируем мутации и ищем наиболее стабильные участки генома вируса. Это поможет создать тест-системы, которые распознают все существующие варианты и, что немаловажно, новые, которые появляются", — приводятся в пресс-релизе НИУ ВШЭ слова Макаровой.
Чтобы решить эту проблему, биологи НИУ ВШЭ ищут части генома SARS-CoV-2, которые не сильно меняются с течением времени. Они станут маркерами, которые ферменты бактерий будут использовать для преобразования РНК вируса в ДНК и дальнейшего ее размножения.
Авторы надеются, что в сочетании с уже существующими компонентами LAMP это даст им возможность создать универсальную систему исследования на COVID-19, которая сможет быстро обнаруживать следы любых вариантов коронавируса.
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