https://ria.ru/20211229/telo-1765978160.html

В Якутске на ипподроме нашли изуродованное тело женщины

В Якутске на ипподроме нашли изуродованное тело женщины - РИА Новости, 29.12.2021

В Якутске на ипподроме нашли изуродованное тело женщины

На ипподроме в Якутске обнаружили тело женщины с ранами, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:43

2021-12-29T12:43

2021-12-29T13:51

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

республика саха (якутия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765995587_50:0:1024:548_1920x0_80_0_0_91e5ee4e4672260cf8b359f3170d66a3.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На ипподроме в Якутске обнаружили тело женщины с ранами, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором собаки набросились на жительницу. Позже очевидцы рассказали, что на территории ипподрома нашли тело погибшей — предположительно, животные изуродовали ее. Глава Якутска Егор Кардашевский, в свою очередь, отметил, что "говорить о нападении собак пока преждевременно". Его слова приводит администрации города."Устанавливаются обстоятельства гибели 53-летней женщины <…>. На месте происшествия в настоящее время работает следователь СКР, который проводит осмотр, опросы. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СК. Позднее ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 293 УК ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.По информации следствия, 29 декабря стая собак загрызла 53-летнюю женщину."Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных. Расследование уголовного дела поручено сотрудникам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важны регионального СКР", — сообщили в управлении. В ноябре в Якутске у ипподрома бездомные животные уже нападали на женщину. Судя по видеозаписи из соцсетей, она пыталась отбиться. Тогда республиканская прокуратура обещала "дать оценку обеспечению уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Городские власти говорили, что там работает бригада по отлову.

https://ria.ru/20211228/kosulya-1765814132.html

https://ria.ru/20211221/sobaki-1764701391.html

якутск

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика саха (якутия), россия