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В Якутске на ипподроме нашли изуродованное тело женщины
В Якутске на ипподроме нашли изуродованное тело женщины - РИА Новости, 29.12.2021
В Якутске на ипподроме нашли изуродованное тело женщины
На ипподроме в Якутске обнаружили тело женщины с ранами, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:43
2021-12-29T13:51
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На ипподроме в Якутске обнаружили тело женщины с ранами, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором собаки набросились на жительницу. Позже очевидцы рассказали, что на территории ипподрома нашли тело погибшей — предположительно, животные изуродовали ее. Глава Якутска Егор Кардашевский, в свою очередь, отметил, что "говорить о нападении собак пока преждевременно". Его слова приводит администрации города."Устанавливаются обстоятельства гибели 53-летней женщины &lt;…&gt;. На месте происшествия в настоящее время работает следователь СКР, который проводит осмотр, опросы. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СК. Позднее ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 293 УК ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.По информации следствия, 29 декабря стая собак загрызла 53-летнюю женщину."Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных. Расследование уголовного дела поручено сотрудникам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важны регионального СКР", — сообщили в управлении. В ноябре в Якутске у ипподрома бездомные животные уже нападали на женщину. Судя по видеозаписи из соцсетей, она пыталась отбиться. Тогда республиканская прокуратура обещала "дать оценку обеспечению уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Городские власти говорили, что там работает бригада по отлову.
https://ria.ru/20211228/kosulya-1765814132.html
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика саха (якутия), россия
12:43 29.12.2021 (обновлено: 13:51 29.12.2021)
 
В Якутске на ипподроме нашли изуродованное тело женщины

СК устанавливает причину гибели женщины, найденной изуродованной на якутском ипподроме

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Сотрудники Следственного комитета на месте обнаружения тела женщины с ранами в Якутске
Сотрудники Следственного комитета на месте обнаружения тела женщины с ранами в Якутске - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На ипподроме в Якутске обнаружили тело женщины с ранами, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором собаки набросились на жительницу. Позже очевидцы рассказали, что на территории ипподрома нашли тело погибшей — предположительно, животные изуродовали ее. Глава Якутска Егор Кардашевский, в свою очередь, отметил, что "говорить о нападении собак пока преждевременно". Его слова приводит администрации города.
"Устанавливаются обстоятельства гибели 53-летней женщины <…>. На месте происшествия в настоящее время работает следователь СКР, который проводит осмотр, опросы. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СК.
Позднее ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 293 УК ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.
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По информации следствия, 29 декабря стая собак загрызла 53-летнюю женщину.
"Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных. Расследование уголовного дела поручено сотрудникам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важны регионального СКР", — сообщили в управлении.
В ноябре в Якутске у ипподрома бездомные животные уже нападали на женщину. Судя по видеозаписи из соцсетей, она пыталась отбиться. Тогда республиканская прокуратура обещала "дать оценку обеспечению уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Городские власти говорили, что там работает бригада по отлову.
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