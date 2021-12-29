https://ria.ru/20211229/teaser-1765892633.html
Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели"
Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели" - РИА Новости, 29.12.2021
Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели"
Стриминговый сервис Netflix представил на YouTube тизер научно-фантастической комедии Жана-Пьера Жене под названием "Bigbug". РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T07:35
2021-12-29T07:35
2021-12-29T07:35
культура
netflix
новости культуры
кино и сериалы
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765890136_265:0:3437:1784_1920x0_80_0_0_b9f636d17f8705c2e4320d2b859abf60.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил на YouTube тизер научно-фантастической комедии Жана-Пьера Жене под названием "Bigbug". Действие в ленте происходит в 2050 году. Жизнь людей все больше зависит от роботов и андроидов. Теперь устройства удовлетворяют любые человеческие потребности. Похоже, французский режиссер снова готовится в шуточной форме раскритиковать образ жизни в XXI веке. В новом фильме Жене, создавшего ранее "Амели" и "Деликатесы", снялись Доминик Пинон (он фигурировал во всех картинах режиссера. — Прим. ред.), Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти, Юсеф Хаджди, Альбан Ленуар и другие. Комедия об искусственном интеллекте выйдет на Netflix 11 февраля.В издании Collider отмечают, что предстоящий фильм станет первой полнометражной работой режиссера с 2015 года. Жан-Пьер Жене не руководил ни одним масштабным проектом после выхода драмы "Казанова".
https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765890136_596:0:2975:1784_1920x0_80_0_0_830f0f6c00a6da738acef42b7e72c276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
netflix, новости культуры, кино и сериалы, youtube
Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели"
Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил на YouTube тизер научно-фантастической комедии Жана-Пьера Жене под названием "Bigbug".
Действие в ленте происходит в 2050 году. Жизнь людей все больше зависит от роботов и андроидов. Теперь устройства удовлетворяют любые человеческие потребности. Похоже, французский режиссер снова готовится в шуточной форме раскритиковать образ жизни в XXI веке.
В новом фильме Жене, создавшего ранее "Амели" и "Деликатесы", снялись Доминик Пинон (он фигурировал во всех картинах режиссера. — Прим. ред.), Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти, Юсеф Хаджди, Альбан Ленуар и другие.
Комедия об искусственном интеллекте выйдет на Netflix 11 февраля.
В издании Collider отмечают
, что предстоящий фильм станет первой полнометражной работой режиссера с 2015 года. Жан-Пьер Жене не руководил ни одним масштабным проектом после выхода драмы "Казанова".