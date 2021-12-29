https://ria.ru/20211229/teaser-1765892633.html

Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели"

Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели" - РИА Новости, 29.12.2021

Netflix представил тизер научно-фантастической комедии режиссера "Амели"

Стриминговый сервис Netflix представил на YouTube тизер научно-фантастической комедии Жана-Пьера Жене под названием "Bigbug". РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T07:35

2021-12-29T07:35

2021-12-29T07:35

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил на YouTube тизер научно-фантастической комедии Жана-Пьера Жене под названием "Bigbug". Действие в ленте происходит в 2050 году. Жизнь людей все больше зависит от роботов и андроидов. Теперь устройства удовлетворяют любые человеческие потребности. Похоже, французский режиссер снова готовится в шуточной форме раскритиковать образ жизни в XXI веке. В новом фильме Жене, создавшего ранее "Амели" и "Деликатесы", снялись Доминик Пинон (он фигурировал во всех картинах режиссера. — Прим. ред.), Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти, Юсеф Хаджди, Альбан Ленуар и другие. Комедия об искусственном интеллекте выйдет на Netflix 11 февраля.В издании Collider отмечают, что предстоящий фильм станет первой полнометражной работой режиссера с 2015 года. Жан-Пьер Жене не руководил ни одним масштабным проектом после выхода драмы "Казанова".

https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html

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netflix, новости культуры, кино и сериалы, youtube