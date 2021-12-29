https://ria.ru/20211229/taliban-1765983825.html

"Талибан"* надеется на признание Россией нового правительства Афганистана

"Талибан"* надеется на признание Россией нового правительства Афганистана - РИА Новости, 29.12.2021

"Талибан"* надеется на признание Россией нового правительства Афганистана

"Талибан"* надеется, что Россия признает сформированное им правительство Афганистана, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:08

2021-12-29T13:08

2021-12-29T13:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

россия

мохаммад хасан ахунд

забиулла муджахид

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КАБУЛ, 29 дек - РИА Новости. "Талибан"* надеется, что Россия признает сформированное им правительство Афганистана, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид."По нашим ожиданиям, это должно было быть сделано давно, но сейчас все еще хорошее время для начала процесса признания. На этот раз народу Афганистана нужна помощь и содействие. Им нужно сделать это. Правительство России - это сильное правительство, оно имеет хорошее положение на мировой арене и может пользоваться этим положением, чтобы больше помогать афганцам", - ответил Муджахид на вопрос о возможности признания правительства талибов Россией.Ранее президент России Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Тем не менее, возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать определенной тревоги и опасений, добавил президент. Россия, заключил он, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211229/ugrozy-1765938625.html

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в мире, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд, забиулла муджахид