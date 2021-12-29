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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211229/talib-1765982521.html
Талибы планируют назначить посла в Москве
Талибы планируют назначить посла в Москве - РИА Новости, 29.12.2021
Талибы планируют назначить посла в Москве
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) планирует назначить своего посла в Москве,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:02
2021-12-29T13:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
москва
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КАБУЛ, 29 дек - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) планирует назначить своего посла в Москве, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид."У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем", - заявил Муджахид.Представитель не уточнил сроки назначения посла и отметил, что движение пока не получало от России условий для признания сформированного талибами правительства. По словам Муджахида, признание правительства будет способствовать развитию отношений и доверия, в частности, с США.Президент РФ Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Тем не менее, возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать определенной тревоги и опасений, добавил президент. Россия, заключил он, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211223/taliban-1765166202.html
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в мире, талибан, афганистан, москва
13:02 29.12.2021 (обновлено: 13:17 29.12.2021)
 
Талибы планируют назначить посла в Москве

Талибы планируют назначить посла Афганистана в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАБУЛ, 29 дек - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) планирует назначить своего посла в Москве, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем", - заявил Муджахид.
Представитель не уточнил сроки назначения посла и отметил, что движение пока не получало от России условий для признания сформированного талибами правительства. По словам Муджахида, признание правительства будет способствовать развитию отношений и доверия, в частности, с США.
Президент РФ Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Тем не менее, возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать определенной тревоги и опасений, добавил президент. Россия, заключил он, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 16:06Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин ответил на вопрос о признании "Талибана"*
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМосква
 
 
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