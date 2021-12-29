https://ria.ru/20211229/taksi-1765934941.html

Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год

Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год - РИА Новости, 29.12.2021

Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год

Высокие цены на такси перед Новым годом и в период праздников, в том числе, связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:30

2021-12-29T08:30

2021-12-29T08:30

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высокие цены на такси перед Новым годом и в период праздников, в том числе, связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков."Когда "Яндекс", Uber и другие компании боролись за рынок, они были готовы давать максимально комфортные условия для потребителя, более того, иногда даже субсидируя перевозки, доплачивая водителям для того, чтобы приучить пользователей к использованию этого сервиса. В этот период мы имели принципиально другую динамику цен и даже при повышении нагрузки и "Яндекс" и Uber старались придерживать цены на максимально доступном для потребителя уровне", - сказал Федяков.Он отметил, что рынок уже практически поделен, на нем нет независимых крупных компаний, а остались буквально несколько крупных операторов, которые его контролируют. Более мелкие компании либо были поглощены крупными агрегаторами, либо просто покинули рынок, не выдержав конкуренции."Рост цен был абсолютно предсказуемым, я думаю, что никакой глубокой корректировки в ближайшем будущем ждать не стоит, цены будут продолжать оставаться на достаточно высоком уровне, и каких-то объективных причин для перемен я сейчас не вижу", - сказал эксперт и добавил, что сегодня, помимо наличия сервиса, необходимо иметь экосистему, которой у большинства маленьких сервисов такси нет.К причинам роста цен в предновогодний период Федяков в том числе отнес традиционно возросший спрос на такси."Цена - производное от спроса и предложения. В данный момент спрос зашкаливает, новогодние пробки ограничивают передвижение, в том числе и такси, и это приводит к ограничениям предоставления услуг. Спрос только возрастает на фоне большего количества передвижений - люди стараются в конце года успеть все то, что не было сделано в течение года, закрыть какие-либо дела", - добавил он.Агрегаторы такси о ценах в Новый год"Сервисы заказа такси через приложение работают по принципу маркетплейса - то есть цена зависит от спроса и предложения. Иными словами, цены на поездки формируются по динамическому принципу: они зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса такси и доставки Gett."Есть один лайфхак: не забывайте сравнивать стоимость между классами - из-за динамической цены в периоды большого спроса поездка классом выше может обойтись дешевле", - добавили в компании.В пресс-службе сервиса "Максим" также отметили, что стоимость поездки, в том числе в новогодний период, рассчитывается автоматически с учетом спроса на такси в каждом районе города, числа активных водителей там, погодных и дорожных условий, которые влияют на себестоимость оказания услуги перевозки, а также конкуренции. В периоды высокого спроса может включаться коэффициент, повышающий стоимость поездки - он позволяет привлечь больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров."Тем, кто хочет в новогодний период ездить дешевле, рекомендуем заказывать машину в часы, когда спрос не максимальный. Обычно 31 декабря это время до 17 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января - после 9 часов, когда многие еще спят после новогодней ночи. Таким образом, в последний день года лучше постараться уехать на такси днем, а после праздника - утром", - добавили в пресс-службе."Ситимобил" отмечает, что повышенный спрос наблюдается на протяжении всего декабря, а не только в предновогодний период, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце, спрос в пиковые дни декабря превышает 30%, спрос также вырос и на услугу доставки – на 38% (период прошлой недели в сравнении с позапрошлой)."Так как 31 число - выходной день, то традиционного утреннего часа пика быть не должно. Но значительный рост спроса на поездки начнется в 15:00 и будет продолжаться до 23:00, из-за подготовки к празднику и сбору гостей. После полуночи, примерно через 30–50 минут, рост заказов возобновится, что может привести к изменению цены. Это может продлиться до 4:00–5:00 часов утра. С 06:00 утра 1 января и до полудня спрос сильно упадет, но затем начнет восстанавливаться", - отметили в пресс-службе "Ситимобила".

https://ria.ru/20211228/pogoda-1765838576.html

https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html

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общество, авто, новый год, uber, яндекс, ситимобил