Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211229/taksi-1765934941.html
Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год
Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год
Высокие цены на такси перед Новым годом и в период праздников, в том числе, связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:30
2021-12-29T08:30
новый год — 2022
общество
авто
новый год
uber
яндекс
ситимобил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570644237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4fcd72e12acc05daf489d8de5e4d5b0.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высокие цены на такси перед Новым годом и в период праздников, в том числе, связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков."Когда "Яндекс", Uber и другие компании боролись за рынок, они были готовы давать максимально комфортные условия для потребителя, более того, иногда даже субсидируя перевозки, доплачивая водителям для того, чтобы приучить пользователей к использованию этого сервиса. В этот период мы имели принципиально другую динамику цен и даже при повышении нагрузки и "Яндекс" и Uber старались придерживать цены на максимально доступном для потребителя уровне", - сказал Федяков.Он отметил, что рынок уже практически поделен, на нем нет независимых крупных компаний, а остались буквально несколько крупных операторов, которые его контролируют. Более мелкие компании либо были поглощены крупными агрегаторами, либо просто покинули рынок, не выдержав конкуренции."Рост цен был абсолютно предсказуемым, я думаю, что никакой глубокой корректировки в ближайшем будущем ждать не стоит, цены будут продолжать оставаться на достаточно высоком уровне, и каких-то объективных причин для перемен я сейчас не вижу", - сказал эксперт и добавил, что сегодня, помимо наличия сервиса, необходимо иметь экосистему, которой у большинства маленьких сервисов такси нет.К причинам роста цен в предновогодний период Федяков в том числе отнес традиционно возросший спрос на такси."Цена - производное от спроса и предложения. В данный момент спрос зашкаливает, новогодние пробки ограничивают передвижение, в том числе и такси, и это приводит к ограничениям предоставления услуг. Спрос только возрастает на фоне большего количества передвижений - люди стараются в конце года успеть все то, что не было сделано в течение года, закрыть какие-либо дела", - добавил он.Агрегаторы такси о ценах в Новый год"Сервисы заказа такси через приложение работают по принципу маркетплейса - то есть цена зависит от спроса и предложения. Иными словами, цены на поездки формируются по динамическому принципу: они зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса такси и доставки Gett."Есть один лайфхак: не забывайте сравнивать стоимость между классами - из-за динамической цены в периоды большого спроса поездка классом выше может обойтись дешевле", - добавили в компании.В пресс-службе сервиса "Максим" также отметили, что стоимость поездки, в том числе в новогодний период, рассчитывается автоматически с учетом спроса на такси в каждом районе города, числа активных водителей там, погодных и дорожных условий, которые влияют на себестоимость оказания услуги перевозки, а также конкуренции. В периоды высокого спроса может включаться коэффициент, повышающий стоимость поездки - он позволяет привлечь больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров."Тем, кто хочет в новогодний период ездить дешевле, рекомендуем заказывать машину в часы, когда спрос не максимальный. Обычно 31 декабря это время до 17 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января - после 9 часов, когда многие еще спят после новогодней ночи. Таким образом, в последний день года лучше постараться уехать на такси днем, а после праздника - утром", - добавили в пресс-службе."Ситимобил" отмечает, что повышенный спрос наблюдается на протяжении всего декабря, а не только в предновогодний период, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце, спрос в пиковые дни декабря превышает 30%, спрос также вырос и на услугу доставки – на 38% (период прошлой недели в сравнении с позапрошлой)."Так как 31 число - выходной день, то традиционного утреннего часа пика быть не должно. Но значительный рост спроса на поездки начнется в 15:00 и будет продолжаться до 23:00, из-за подготовки к празднику и сбору гостей. После полуночи, примерно через 30–50 минут, рост заказов возобновится, что может привести к изменению цены. Это может продлиться до 4:00–5:00 часов утра. С 06:00 утра 1 января и до полудня спрос сильно упадет, но затем начнет восстанавливаться", - отметили в пресс-службе "Ситимобила".
https://ria.ru/20211228/pogoda-1765838576.html
https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570644237_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_468969c305961a5686068f00eca23953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, новый год, uber, яндекс, ситимобил
08:30 29.12.2021
 
Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год

Аналитик Федяков: высокие цены на такси в Новый год связаны с отсутствием конкуренции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТакси едет по Столешникову переулку в Москве
Такси едет по Столешникову переулку в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высокие цены на такси перед Новым годом и в период праздников, в том числе, связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
"Когда "Яндекс", Uber и другие компании боролись за рынок, они были готовы давать максимально комфортные условия для потребителя, более того, иногда даже субсидируя перевозки, доплачивая водителям для того, чтобы приучить пользователей к использованию этого сервиса. В этот период мы имели принципиально другую динамику цен и даже при повышении нагрузки и "Яндекс" и Uber старались придерживать цены на максимально доступном для потребителя уровне", - сказал Федяков.
Он отметил, что рынок уже практически поделен, на нем нет независимых крупных компаний, а остались буквально несколько крупных операторов, которые его контролируют. Более мелкие компании либо были поглощены крупными агрегаторами, либо просто покинули рынок, не выдержав конкуренции.
"Рост цен был абсолютно предсказуемым, я думаю, что никакой глубокой корректировки в ближайшем будущем ждать не стоит, цены будут продолжать оставаться на достаточно высоком уровне, и каких-то объективных причин для перемен я сейчас не вижу", - сказал эксперт и добавил, что сегодня, помимо наличия сервиса, необходимо иметь экосистему, которой у большинства маленьких сервисов такси нет.
Мужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 14:57Новый год — 2022
Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь
К причинам роста цен в предновогодний период Федяков в том числе отнес традиционно возросший спрос на такси.
"Цена - производное от спроса и предложения. В данный момент спрос зашкаливает, новогодние пробки ограничивают передвижение, в том числе и такси, и это приводит к ограничениям предоставления услуг. Спрос только возрастает на фоне большего количества передвижений - люди стараются в конце года успеть все то, что не было сделано в течение года, закрыть какие-либо дела", - добавил он.

Агрегаторы такси о ценах в Новый год

"Сервисы заказа такси через приложение работают по принципу маркетплейса - то есть цена зависит от спроса и предложения. Иными словами, цены на поездки формируются по динамическому принципу: они зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса такси и доставки Gett.
"Есть один лайфхак: не забывайте сравнивать стоимость между классами - из-за динамической цены в периоды большого спроса поездка классом выше может обойтись дешевле", - добавили в компании.
Опрос
Вы успели сделать все запланированное в уходящем году?
Проголосовали:
17 декабря, 12:11
В пресс-службе сервиса "Максим" также отметили, что стоимость поездки, в том числе в новогодний период, рассчитывается автоматически с учетом спроса на такси в каждом районе города, числа активных водителей там, погодных и дорожных условий, которые влияют на себестоимость оказания услуги перевозки, а также конкуренции. В периоды высокого спроса может включаться коэффициент, повышающий стоимость поездки - он позволяет привлечь больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров.
"Тем, кто хочет в новогодний период ездить дешевле, рекомендуем заказывать машину в часы, когда спрос не максимальный. Обычно 31 декабря это время до 17 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января - после 9 часов, когда многие еще спят после новогодней ночи. Таким образом, в последний день года лучше постараться уехать на такси днем, а после праздника - утром", - добавили в пресс-службе.
"Ситимобил" отмечает, что повышенный спрос наблюдается на протяжении всего декабря, а не только в предновогодний период, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце, спрос в пиковые дни декабря превышает 30%, спрос также вырос и на услугу доставки – на 38% (период прошлой недели в сравнении с позапрошлой).
"Так как 31 число - выходной день, то традиционного утреннего часа пика быть не должно. Но значительный рост спроса на поездки начнется в 15:00 и будет продолжаться до 23:00, из-за подготовки к празднику и сбору гостей. После полуночи, примерно через 30–50 минут, рост заказов возобновится, что может привести к изменению цены. Это может продлиться до 4:00–5:00 часов утра. С 06:00 утра 1 января и до полудня спрос сильно упадет, но затем начнет восстанавливаться", - отметили в пресс-службе "Ситимобила".
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 02:15Новый год — 2022
Назван запретный продукт на новогоднем столе
 
Новый год — 2022ОбществоАвтоНовый годUberЯндексСитимобил
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола
02:11СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге
02:08Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья
02:05Девушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направлении
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в ПетербургеДиетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровьяДевушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направленииВ Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"