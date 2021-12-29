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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211229/taganka-1766021227.html
Муравицкий прокомментировал назначение главным режиссером Театра на Таганке
Муравицкий прокомментировал назначение главным режиссером Театра на Таганке - РИА Новости, 29.12.2021
Муравицкий прокомментировал назначение главным режиссером Театра на Таганке
Новый главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий заявил РИА Новости, что для него это назначение – большая ответственность и честь. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:46
2021-12-29T15:46
культура
театр на таганке
ирина апексимова
содружество актеров таганки
муравицкий юрий
новости культуры
театр
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Новый главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий заявил РИА Новости, что для него это назначение – большая ответственность и честь.Ранее на официальном портале мэра Москвы было опубликовано сообщение, что Муравицкий стал главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке.Он отметил, что уже ставил спектакли в Театре на Таганке ("Lё Тартюф. Комедия" (2020) и "Вишневый сад. Комедия" (2021), поэтому труппу знает хорошо и отношения с артистами складываются неплохо. "Так что главное – это надежда и вера", - подчеркнул режиссер.Он сообщил, что сейчас обсуждается для постановки "Черная кошка, белый кот" по сценарию Эмира Кустурицы."Театр Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" были объединены в ноябре 2021 года. Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020 году была также назначена директором "Содружества актеров Таганки".
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театр на таганке, ирина апексимова, содружество актеров таганки, муравицкий юрий, новости культуры, театр
15:46 29.12.2021
 
Муравицкий прокомментировал назначение главным режиссером Театра на Таганке

Муравицкий о назначении режиссером Театра на Таганке: очень волнуюсь, это большая честь

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРежиссёр спектакля "Lё Тартюф. Комедия" Юрий Муравицкий дает интервью журналистам перед началом спектакля в Московском театре на Таганке.
Режиссёр спектакля Lё Тартюф. Комедия Юрий Муравицкий дает интервью журналистам перед началом спектакля в Московском театре на Таганке. - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Новый главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий заявил РИА Новости, что для него это назначение – большая ответственность и честь.
Ранее на официальном портале мэра Москвы было опубликовано сообщение, что Муравицкий стал главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке.
"Я, конечно, очень волнуюсь, ведь Театр на Таганке действительно легендарный, и для меня стать главным режиссером – это большая ответственность и честь. Я благодарен директору театра Ирине Апексимовой за доверие", - сказал Муравицкий.
Он отметил, что уже ставил спектакли в Театре на Таганке ("Lё Тартюф. Комедия" (2020) и "Вишневый сад. Комедия" (2021), поэтому труппу знает хорошо и отношения с артистами складываются неплохо. "Так что главное – это надежда и вера", - подчеркнул режиссер.
Он сообщил, что сейчас обсуждается для постановки "Черная кошка, белый кот" по сценарию Эмира Кустурицы.
"Театр Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" были объединены в ноябре 2021 года. Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020 году была также назначена директором "Содружества актеров Таганки".
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КультураТеатр на ТаганкеИрина АпексимоваСодружество актеров ТаганкиМуравицкий ЮрийНовости культурыТеатр
 
 
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