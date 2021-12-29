https://ria.ru/20211229/taganka-1766021227.html

Муравицкий прокомментировал назначение главным режиссером Театра на Таганке

Муравицкий прокомментировал назначение главным режиссером Театра на Таганке - РИА Новости, 29.12.2021

Муравицкий прокомментировал назначение главным режиссером Театра на Таганке

Новый главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий заявил РИА Новости, что для него это назначение – большая ответственность и честь. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:46

2021-12-29T15:46

2021-12-29T15:46

культура

театр на таганке

ирина апексимова

содружество актеров таганки

муравицкий юрий

новости культуры

театр

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Новый главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий заявил РИА Новости, что для него это назначение – большая ответственность и честь.Ранее на официальном портале мэра Москвы было опубликовано сообщение, что Муравицкий стал главным режиссером вновь объединенного Театра на Таганке.Он отметил, что уже ставил спектакли в Театре на Таганке ("Lё Тартюф. Комедия" (2020) и "Вишневый сад. Комедия" (2021), поэтому труппу знает хорошо и отношения с артистами складываются неплохо. "Так что главное – это надежда и вера", - подчеркнул режиссер.Он сообщил, что сейчас обсуждается для постановки "Черная кошка, белый кот" по сценарию Эмира Кустурицы."Театр Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" были объединены в ноябре 2021 года. Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020 году была также назначена директором "Содружества актеров Таганки".

https://ria.ru/20211217/premiere-1764040946.html

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театр на таганке, ирина апексимова, содружество актеров таганки, муравицкий юрий, новости культуры, театр