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Защита обжалует ликвидацию "Мемориала"*
Защита обжалует ликвидацию "Мемориала"* - РИА Новости, 29.12.2021
Защита обжалует ликвидацию "Мемориала"*
Защита обжалует решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил РИА Новости адвокат "Мемориала" Михаил Бирюков. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:46
2021-12-29T12:46
общество
ссср
москва
генеральная прокуратура рф
валерий фадеев
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжалует решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил РИА Новости адвокат "Мемориала" Михаил Бирюков."Мы не согласны с решением, это наша обязанность - обжаловать", - сказал он.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал". Сегодня аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
https://ria.ru/20211229/memorial-1765976657.html
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общество, ссср, москва, генеральная прокуратура рф, валерий фадеев, правозащитный центр "мемориал", россия
12:46 29.12.2021
 
Защита обжалует ликвидацию "Мемориала"*

Защита обжалует решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжалует решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил РИА Новости адвокат "Мемориала" Михаил Бирюков.
"Мы не согласны с решением, это наша обязанность - обжаловать", - сказал он.
Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр Мемориал*
Вчера, 12:36
Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал"*
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал". Сегодня аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 10:51
Прокурор заявил о финансовой непрозрачности в работе "Мемориала"*
 
ОбществоСССРМоскваГенеральная прокуратура РФВалерий ФадеевПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
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