https://ria.ru/20211229/sud-1765978906.html

Защита обжалует ликвидацию "Мемориала"*

Защита обжалует ликвидацию "Мемориала"* - РИА Новости, 29.12.2021

Защита обжалует ликвидацию "Мемориала"*

Защита обжалует решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил РИА Новости адвокат "Мемориала" Михаил Бирюков. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:46

2021-12-29T12:46

2021-12-29T12:46

общество

ссср

москва

генеральная прокуратура рф

валерий фадеев

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжалует решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил РИА Новости адвокат "Мемориала" Михаил Бирюков."Мы не согласны с решением, это наша обязанность - обжаловать", - сказал он.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал". Сегодня аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

https://ria.ru/20211229/memorial-1765976657.html

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общество, ссср, москва, генеральная прокуратура рф, валерий фадеев, правозащитный центр "мемориал", россия