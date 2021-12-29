https://ria.ru/20211229/strelba-1765965387.html

СК возбудил дело против сочинца, обстрелявшего полицейских из ружья

СК возбудил дело против сочинца, обстрелявшего полицейских из ружья - РИА Новости, 29.12.2021

СК возбудил дело против сочинца, обстрелявшего полицейских из ружья

Мужчина, стрелявший из ружья в полицейских в Сочи, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:50

2021-12-29T11:50

2021-12-29T11:50

происшествия

краснодарский край

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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россия

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СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Мужчина, стрелявший из ружья в полицейских в Сочи, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что вечером 28 декабря на улице Красной в Сочи 32-летний мужчина удерживал в своем доме 62-летнюю мать, используя огнестрельное оружие. Когда на место прибыли полицейские, мужчина стал производить выстрелы в правоохранителей. Обезоружить и задержать мужчину удалось с привлечением сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по краю."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь силовиков (ст.317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)", - говорится в релизе.По уголовному делу проводится ряд экспертиз, следователи работают с задержанным, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По данным ведомства, мужчина, предположительно, психически не здоров, эта информация проверяется.

https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html

https://ria.ru/20211228/strelba-1765852785.html

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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия