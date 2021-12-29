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СК возбудил дело против сочинца, обстрелявшего полицейских из ружья
СК возбудил дело против сочинца, обстрелявшего полицейских из ружья - РИА Новости, 29.12.2021
СК возбудил дело против сочинца, обстрелявшего полицейских из ружья
Мужчина, стрелявший из ружья в полицейских в Сочи, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:50
2021-12-29T11:50
2021-12-29T11:50
происшествия
краснодарский край
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Мужчина, стрелявший из ружья в полицейских в Сочи, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что вечером 28 декабря на улице Красной в Сочи 32-летний мужчина удерживал в своем доме 62-летнюю мать, используя огнестрельное оружие. Когда на место прибыли полицейские, мужчина стал производить выстрелы в правоохранителей. Обезоружить и задержать мужчину удалось с привлечением сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по краю."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь силовиков (ст.317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)", - говорится в релизе.По уголовному делу проводится ряд экспертиз, следователи работают с задержанным, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По данным ведомства, мужчина, предположительно, психически не здоров, эта информация проверяется.
https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
СК возбудил дело против сочинца, обстрелявшего полицейских из ружья
СК возбудил дело против жителя Сочи, стрелявшего из ружья в полицейских