https://ria.ru/20211229/stepanenko-1766030099.html

И.о. главы правительства Ярославской области покидает свой пост

И.о. главы правительства Ярославской области покидает свой пост - РИА Новости, 29.12.2021

И.о. главы правительства Ярославской области покидает свой пост

Исполняющий обязанности председателя правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко покидает пост, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:27

2021-12-29T16:27

2021-12-29T16:27

ярославская область

политика

ярославская область

тутаев

гаврилов-ям

михаил евраев

дмитрий степаненко

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко покидает пост, сообщила пресс-служба правительства региона."Тридцатого декабря исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Степаненко завершает свою работу на этом посту. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Михаил Евраев на последнем в этом году заседании правительства области", - говорится в сообщении.Глава региона поблагодарил Степаненко за работу. Он отметил, что Степаненко руководил правительством с сентября 2016 года."За это время под вашим началом в Ярославской области реализовано много важных для людей и для экономики проектов. Ваш вклад в развитие региона трудно переоценить", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.Врио губернатора отметил, что за пять лет благодаря работе правительства региона Ярославская область значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись с 28-го на 8-е место. Созданы и успешно работают три территории опережающего социально-экономического развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Значительное развитие получила социальная инфраструктура. Началась активная газификация региона. Привлечены 25 миллиардов рублей из федерального бюджета для решения важных социальных вопросов."Дмитрий Александрович... команда правительства под вашим руководством вывела регион на новый уровень социально-экономического развития. Установила высокую планку. Спасибо вам за работу и службу на благо жителей Ярославской области", - сказал Евраев.Дмитрий Степаненко в свою очередь поблагодарил коллег за работу, отметив, что достигнутые показатели – результат совместной деятельности команды правительства области и органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20201112/dorogi-1584373751.html

https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html

ярославская область

тутаев

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политика, ярославская область, тутаев, гаврилов-ям, михаил евраев, дмитрий степаненко