13:29 29.12.2021 (обновлено: 14:36 29.12.2021)
В Госдуме предложили установить День памяти о распаде СССР
В Госдуму внесли законопроект о Дне памяти о прекращении существования СССР
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий День памяти о прекращении существования СССР 26 декабря, текст документа опубликован в думской электронной базе данных.
Законопроект направлен на установление дня памяти о прекращении существования СССР 26 декабря. Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
В декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня официального распада СССР. Так, 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Однако последним днем существования Советского союза можно считать 26 декабря - именно в этот день Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования Союза.
25 декабря, 08:00Горбачев увидит еще много удивительного