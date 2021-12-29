https://ria.ru/20211229/sssr-1765988335.html

В Госдуме предложили установить День памяти о распаде СССР

В Госдуме предложили установить День памяти о распаде СССР - РИА Новости, 29.12.2021

В Госдуме предложили установить День памяти о распаде СССР

Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий День памяти о прекращении существования СССР 26 декабря, текст документа опубликован РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:29

2021-12-29T13:29

2021-12-29T14:36

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий День памяти о прекращении существования СССР 26 декабря, текст документа опубликован в думской электронной базе данных.Законопроект направлен на установление дня памяти о прекращении существования СССР 26 декабря. Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".В декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня официального распада СССР. Так, 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Однако последним днем существования Советского союза можно считать 26 декабря - именно в этот день Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования Союза.

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общество, ссср, госдума рф, михаил горбачев, лдпр, борис чернышов (депутат), россия