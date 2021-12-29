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"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19

"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021

"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19

Вакцина от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М", поступила в гражданский оборот. Центр имени Гамалеи разработал ее для подростков 12–17 лет... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:40

2021-12-29T12:40

2021-12-29T12:40

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вакцина "спутник м"

возраст

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Вакцина от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М", поступила в гражданский оборот. Центр имени Гамалеи разработал ее для подростков 12–17 лет. Необходимость прививать эту возрастную группу вызвана распространением дельта-штамма, который вызывает у детей более тяжелое течение коронавирусной инфекции. Конструкция нового препарата, противопоказания и возможные побочные эффекты, а также сроки и первые результаты клинических испытаний — в инфографике Ria.ru.

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2021

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