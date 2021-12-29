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"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
Вакцина от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М", поступила в гражданский оборот. Центр имени Гамалеи разработал ее для подростков 12–17 лет... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:40
2021-12-29T12:40
инфографика
общество
подростки
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник м"
возраст
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Вакцина от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М", поступила в гражданский оборот. Центр имени Гамалеи разработал ее для подростков 12–17 лет. Необходимость прививать эту возрастную группу вызвана распространением дельта-штамма, который вызывает у детей более тяжелое течение коронавирусной инфекции. Конструкция нового препарата, противопоказания и возможные побочные эффекты, а также сроки и первые результаты клинических испытаний — в инфографике Ria.ru.
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общество, подростки, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник м", инфографика, возраст, здоровье, профилактика
12:40 29.12.2021
 

"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19

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Вакцина от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М", поступила в гражданский оборот. Центр имени Гамалеи разработал ее для подростков 12–17 лет. Необходимость прививать эту возрастную группу вызвана распространением дельта-штамма, который вызывает у детей более тяжелое течение коронавирусной инфекции. Конструкция нового препарата, противопоказания и возможные побочные эффекты, а также сроки и первые результаты клинических испытаний — в инфографике Ria.ru.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
 
ИнфографикаОбществоПодросткиКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник М"ВозрастЗдоровьеПрофилактика
 
 
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