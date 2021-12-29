https://ria.ru/20211229/sputnik-1765999980.html

Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт"

Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 29.12.2021

Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт"

Россия передала в дар Вьетнаму партию однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в ходе церемонии, которая состоялась в среду в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:15

2021-12-29T14:15

2021-12-29T14:15

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

вьетнам

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нгуен суан фук

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742759_0:447:2730:1983_1920x0_80_0_0_c7feaab084d5b15e9567420a3136ebea.jpg

БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Россия передала в дар Вьетнаму партию однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в ходе церемонии, которая состоялась в среду в министерстве здравоохранения Вьетнама в Ханое, сообщает посольство России в Facebook.В сообщении говорится, что "во исполнение договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе визита в Российскую Федерацию Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука (29 ноября – 2 декабря), 29 декабря в министерстве здравоохранения СРВ прошла торжественная церемония передачи в дар Вьетнаму" партии российской вакцины "Спутник Лайт".В мероприятии приняли участие посол России в СРВ Геннадий Бездетко, представители ведомств и учреждений, а также средств массовой информации, сообщает российская дипмиссия."Вьетнамская сторона выразила признательность руководству Российской Федерации за помощь в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, подтвердила заинтересованность в укреплении сотрудничества на антиковидном треке в духе традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами", - говорится в сообщении.Вакцина была доставлена во Вьетнам 24 декабря специальным авиарейсом МЧС России, сообщает посольство.

https://ria.ru/20211229/sputnik-1765983392.html

https://ria.ru/20211224/sputnik-1765268967.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, вьетнам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нгуен суан фук, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"