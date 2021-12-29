https://ria.ru/20211229/sputnik-1765999980.html
Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт"
Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 29.12.2021
Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт"
Россия передала в дар Вьетнаму партию однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в ходе церемонии, которая состоялась в среду в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:15
2021-12-29T14:15
2021-12-29T14:15
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
вьетнам
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нгуен суан фук
россия
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Россия передала в дар Вьетнаму партию однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в ходе церемонии, которая состоялась в среду в министерстве здравоохранения Вьетнама в Ханое, сообщает посольство России в Facebook.В сообщении говорится, что "во исполнение договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе визита в Российскую Федерацию Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука (29 ноября – 2 декабря), 29 декабря в министерстве здравоохранения СРВ прошла торжественная церемония передачи в дар Вьетнаму" партии российской вакцины "Спутник Лайт".В мероприятии приняли участие посол России в СРВ Геннадий Бездетко, представители ведомств и учреждений, а также средств массовой информации, сообщает российская дипмиссия."Вьетнамская сторона выразила признательность руководству Российской Федерации за помощь в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, подтвердила заинтересованность в укреплении сотрудничества на антиковидном треке в духе традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами", - говорится в сообщении.Вакцина была доставлена во Вьетнам 24 декабря специальным авиарейсом МЧС России, сообщает посольство.
https://ria.ru/20211229/sputnik-1765983392.html
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в мире, вакцинация, вьетнам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нгуен суан фук, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт"
Россия передала в дар Вьетнаму партию однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"