https://ria.ru/20211229/sputnik-1765983392.html

Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера - РИА Новости, 29.12.2021

Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, сообщает РФПИ. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:06

2021-12-29T13:06

2021-12-29T13:07

распространение коронавируса

в мире

тунис (страна)

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745528960_0:89:3008:1781_1920x0_80_0_0_a275e4c3c434d81714838e144d914044.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, сообщает РФПИ."Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера. В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина "Спутник V"", - указывает фонд.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 миллиардов человек, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера, напоминает РФПИ.Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон". Это демонстрируется исследованием НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи образцов сыворотки, полученной через 2-3 месяца после ревакцинации. У 100% ревакцинированных "Спутником Лайт" как бустером сформировались антитела к штамму "омикрон", отмечается в пресс-релизе.Как ожидается, "Спутник Лайт" обеспечит высокую защиту от инфекции, а также тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон". "Спутник Лайт" в качестве бустера рекомендуется применять для повышения эффективности других вакцин против "омикрона". Бустирование "Спутником Лайт" может усилить и продлить быстро снижающуюся эффективность многих вакцин с учетом вызовов, вызванных совместным доминированием штаммов "дельта" и "омикрон" в мире, резюмирует фонд.

https://ria.ru/20211224/vetnam-1765260157.html

тунис (страна)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тунис (страна), здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"