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Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера
Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера - РИА Новости, 29.12.2021
Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, сообщает РФПИ. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:06
2021-12-29T13:07
распространение коронавируса
в мире
тунис (страна)
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, сообщает РФПИ."Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера. В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина "Спутник V"", - указывает фонд.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 миллиардов человек, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера, напоминает РФПИ.Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон". Это демонстрируется исследованием НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи образцов сыворотки, полученной через 2-3 месяца после ревакцинации. У 100% ревакцинированных "Спутником Лайт" как бустером сформировались антитела к штамму "омикрон", отмечается в пресс-релизе.Как ожидается, "Спутник Лайт" обеспечит высокую защиту от инфекции, а также тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон". "Спутник Лайт" в качестве бустера рекомендуется применять для повышения эффективности других вакцин против "омикрона". Бустирование "Спутником Лайт" может усилить и продлить быстро снижающуюся эффективность многих вакцин с учетом вызовов, вызванных совместным доминированием штаммов "дельта" и "омикрон" в мире, резюмирует фонд.
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в мире, тунис (страна), здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
13:06 29.12.2021 (обновлено: 13:07 29.12.2021)
 
Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

Минздрав Туниса зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера, сообщает РФПИ.
"Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера. В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина "Спутник V"", - указывает фонд.
В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 миллиардов человек, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.
Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера, напоминает РФПИ.
Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон". Это демонстрируется исследованием НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи образцов сыворотки, полученной через 2-3 месяца после ревакцинации. У 100% ревакцинированных "Спутником Лайт" как бустером сформировались антитела к штамму "омикрон", отмечается в пресс-релизе.
Как ожидается, "Спутник Лайт" обеспечит высокую защиту от инфекции, а также тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон". "Спутник Лайт" в качестве бустера рекомендуется применять для повышения эффективности других вакцин против "омикрона". Бустирование "Спутником Лайт" может усилить и продлить быстро снижающуюся эффективность многих вакцин с учетом вызовов, вызванных совместным доминированием штаммов "дельта" и "омикрон" в мире, резюмирует фонд.
Медицинский работник держит в руке флакон с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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