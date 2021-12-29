https://ria.ru/20211229/sputnik-1765944603.html

Эквадор изучает возможность производства "Спутника V"

Эквадор изучает возможность производства "Спутника V" - РИА Новости, 29.12.2021

Эквадор изучает возможность производства "Спутника V"

Возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Эквадоре сейчас изучается, но конкретики еще нет, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:18

2021-12-29T10:18

2021-12-29T10:18

распространение коронавируса

в мире

эквадор

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Эквадоре сейчас изучается, но конкретики еще нет, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес."Это одна из тем, которую обсуждали президенты – о производстве "Спутника V" в Эквадоре. Такая возможность сейчас анализируется, на базе того опыта и технологий, которые есть в Эквадоре. Этот вопрос пока в процессе, конкретики нет. "Спутник V" разрешен в Эквадоре, поэтому нет никаких препятствий для производства и распространения вакцины в Эквадоре", - сказал дипломат.Комментируя вопрос о том, планируется ли поездка специалистов из Эквадора в Россию для получения соответствующего опыта, Ольгин ответил, что сначала надо понять конкретику, после этого приедут эксперты."А также российским экспертам надо будет поехать в Эквадор. Производство вакцины – очень сложное дело, включает много шагов, требует определённой технологии, инфраструктуры. Ошибок быть не может", - подчеркнул он."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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