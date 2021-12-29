https://ria.ru/20211229/sprut-sdm1-1765927613.html

Испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года

Испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года - РИА Новости, 29.12.2021

Испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года

Государственные испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:38

2021-12-29T03:38

2021-12-29T03:53

безопасность

технологии

москва

ростех

воздушно-десантные войска россии

черное море

россия

спрут-сдм1 (легкий танк)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Государственные испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.Индустриальный директор добавил, что Ростех уже начал подготовку производства под серийный выпуск "Спрут-СДМ1" "Прорабатываются технологические процессы, подбирается и изготавливается необходимая оснастка, ведутся переговоры с комплектаторами", — уточнил он.По словам Оздоева, "Спрут-СДМ1" — уникальная машина, не имеющая аналогов в мире. "Она сочетает качества легкого танка и БМД. Не уступает в огневой мощи танку Т-90МС, имеет 125-миллиметровую пушку — рекордную для своего класса. Может вести стрельбу не только на суше, но и на воде. Танк отлично плавает, способен десантироваться с воздуха с экипажем внутри машины и совершать марши до 500 километров без дозаправки", — добавил индустриальный директор."В первую очередь, это машина для российских ВДВ. Но и потенциальные заказчики за рубежом посматривают с завистью", — отметил Оздоев.По его словам, за полтора года испытаний "Спрут-СДМ1" показал высокие водоходные качества в акватории Черного моря, транспортировался большими десантными кораблями, один из опытных образцов уже прошел 8000 километров — это полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.В обязательном перечне также испытания на бронестойкость и проверка ударными воздействиями на корпус, чтобы оценить их влияние на экипаж и системы машины.Завершающий этап госиспытаний — транспортировка на самолетах типа Ил-76.

https://ria.ru/20210914/sprut-1749938181.html

https://ria.ru/20210802/vdv-1743912189.html

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безопасность, технологии, москва, ростех, воздушно-десантные войска россии, черное море, россия, спрут-сдм1 (легкий танк)