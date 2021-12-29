03:38 29.12.2021 (обновлено: 03:53 29.12.2021)
Испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года
Разработчик Оздоев: испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Государственные испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
"Испытания, можно сказать, подходят к концу. Об их итогах мы сообщим в начале следующего года", — сказал он.
Индустриальный директор добавил, что Ростех уже начал подготовку производства под серийный выпуск "Спрут-СДМ1"
"Прорабатываются технологические процессы, подбирается и изготавливается необходимая оснастка, ведутся переговоры с комплектаторами", — уточнил он.
По словам Оздоева, "Спрут-СДМ1" — уникальная машина, не имеющая аналогов в мире. "Она сочетает качества легкого танка и БМД. Не уступает в огневой мощи танку Т-90МС, имеет 125-миллиметровую пушку — рекордную для своего класса. Может вести стрельбу не только на суше, но и на воде. Танк отлично плавает, способен десантироваться с воздуха с экипажем внутри машины и совершать марши до 500 километров без дозаправки", — добавил индустриальный директор.
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"В первую очередь, это машина для российских ВДВ. Но и потенциальные заказчики за рубежом посматривают с завистью", — отметил Оздоев.
По его словам, за полтора года испытаний "Спрут-СДМ1" показал высокие водоходные качества в акватории Черного моря, транспортировался большими десантными кораблями, один из опытных образцов уже прошел 8000 километров — это полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.
В обязательном перечне также испытания на бронестойкость и проверка ударными воздействиями на корпус, чтобы оценить их влияние на экипаж и системы машины.
Завершающий этап госиспытаний — транспортировка на самолетах типа Ил-76.