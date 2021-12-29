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Незалежности не получилось. Украина уже готова войти в состав России
Депутат Рады призвал создать союзное государство России и Украины - РИА Новости, 29.12.2021
Незалежности не получилось. Украина уже готова войти в состав России
Украина и Россия должны быть в едином союзном государстве, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T05:09
2021-12-29T05:09
2021-12-29T13:42
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украина и Россия должны быть в едином союзном государстве, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По словам парламентария, у Москвы есть "права на территорию", составляющую нынешнюю Украину."Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Кива отметил, что близким друг другу народам нужно воссоединиться и вместе противостоять Западу.Кроме того, он высоко оценил действия российского руководства по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы "заслуживает уважения".
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, россия
05:09 29.12.2021 (обновлено: 13:42 29.12.2021)
Депутат Рады призвал создать союзное государство России и Украины
Депутат Рады Кива: Россия и Украина должны создать союзное славянское государство