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Незалежности не получилось. Украина уже готова войти в состав России

Депутат Рады призвал создать союзное государство России и Украины - РИА Новости, 29.12.2021

Незалежности не получилось. Украина уже готова войти в состав России

Украина и Россия должны быть в едином союзном государстве, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T05:09

2021-12-29T05:09

2021-12-29T13:42

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верховная рада украины

илья кива

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украина и Россия должны быть в едином союзном государстве, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По словам парламентария, у Москвы есть "права на территорию", составляющую нынешнюю Украину."Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Кива отметил, что близким друг другу народам нужно воссоединиться и вместе противостоять Западу.Кроме того, он высоко оценил действия российского руководства по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы "заслуживает уважения".

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, россия