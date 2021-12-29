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Союзное государство
https://ria.ru/20211229/sotrudnichestvo-1766034441.html
Лукашенко предложил Путину продолжить сотрудничество в оборонной сфере
Лукашенко предложил Путину продолжить сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 29.12.2021
Лукашенко предложил Путину продолжить сотрудничество в оборонной сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что белорусы ценят поддержку России и не останутся в РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:45
2021-12-29T17:02
союзное государство
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что белорусы ценят поддержку России и не останутся в долгу, предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере, включая совместные учения и создание центров по обучению военной технике."Помните: как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу не останемся. Думаю, что мы многое еще сможем сделать. И я вас давно просил, чтобы мы не останавливали сотрудничество в военной сфере, оборонной отрасли и военно-промышленном комплексе", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.Он подчеркнул, что российский коллега всегда поддерживал его в этом плане."Я обратился к вам, чтобы вы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят новым образцам военной техники, которую мы у России закупаем, мы это делаем", - продолжил Лукашенко.Он добавил, что нельзя останавливать практику проведения совместных учений армий двух стран, и напомнил, что российская сторона рассматривает предложения Минска по таким учениям на территории Белоруссии."Хотелось бы, чтобы эти решения вами были приняты. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", - сказал белорусский президент. Путин согласился провести совместные учения в начале 2022 года.
https://ria.ru/20211229/putin-1766035459.html
https://ria.ru/20211229/ucheniya-1766033932.html
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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
16:45 29.12.2021 (обновлено: 17:02 29.12.2021)
 
Лукашенко предложил Путину продолжить сотрудничество в оборонной сфере

Лукашенко предложил Путину продолжить сотрудничество в оборонной сфере

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что белорусы ценят поддержку России и не останутся в долгу, предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере, включая совместные учения и создание центров по обучению военной технике.
"Помните: как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу не останемся. Думаю, что мы многое еще сможем сделать. И я вас давно просил, чтобы мы не останавливали сотрудничество в военной сфере, оборонной отрасли и военно-промышленном комплексе", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что российский коллега всегда поддерживал его в этом плане.
"Я обратился к вам, чтобы вы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят новым образцам военной техники, которую мы у России закупаем, мы это делаем", - продолжил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
16:51Союзное государство
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Он добавил, что нельзя останавливать практику проведения совместных учений армий двух стран, и напомнил, что российская сторона рассматривает предложения Минска по таким учениям на территории Белоруссии.
"Хотелось бы, чтобы эти решения вами были приняты. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", - сказал белорусский президент. Путин согласился провести совместные учения в начале 2022 года.
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные учения в Белоруссии
 
Союзное государствоБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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