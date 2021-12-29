https://ria.ru/20211229/sobaki-1765983216.html

В Якутске завели дело после гибели женщины, на которую напала стая собак

В Якутске завели дело после гибели женщины, на которую напала стая собак - РИА Новости, 29.12.2021

В Якутске завели дело после гибели женщины, на которую напала стая собак

Следователи завели уголовное дело после гибели 53-летней женщины в Якутске, на которую на территории городского ипподрома напали собаки, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:05

2021-12-29T13:05

2021-12-29T15:37

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели 53-летней женщины в Якутске, на которую на территории городского ипподрома напали собаки, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Ранее в якутских соцсетях появилось видео нападения собак на женщину. Позже очевидцы сообщили, что на территории городского ипподрома обнаружено тело женщины - предположительно, собаки изуродовали ее лицо, съели все внутренности."Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске", - говорится в сообщении.По данным СК, в среду днем на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на идущую 53-летнюю женщину, она скончалась."Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных", - добавляется в сообщении.В ноябре в Якутске в районе городского ипподрома уже было зафиксировано нападение стаи бездомных собак на женщину. Тогда в соцсетях также было распространено видео, где женщина отбивалась от нападающих на нее животных. Республиканская прокуратура обещала дать "оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". Городские власти сообщали, что в районе работает бригада по отлову животных.

https://ria.ru/20211130/yakutsk-1761400966.html

https://ria.ru/20211125/kirov-1760660624.html

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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия