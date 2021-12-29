https://ria.ru/20211229/sng-1766046912.html
Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем
Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем - РИА Новости, 29.12.2021
Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ свидетельствуют о тенденции стран Содружества РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:32
2021-12-29T17:32
2021-12-29T18:25
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ свидетельствуют о тенденции стран Содружества к единению и совместному решению проблем."И это вот поведение всех нас - глав государств - свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит (в мире - ред.). Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен … произошел в сторону нашего единения и (того, чтобы - ред.) вместе решать вопросы", - заявил Лукашенко в среду в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.По его словам, это "было хорошее очень мероприятие - доброе, теплое"."Мы еще раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20211228/sng-1765844967.html
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"Произошел очень большой крен" – Лукашенко о тенденции к единению стран СНГ
"Произошел очень большой крен" – Лукашенко о тенденции к единению стран СНГ
2021-12-29T17:32
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в мире, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, снг, александр лукашенко, россия
17:32 29.12.2021 (обновлено: 18:25 29.12.2021)
Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем
Глава Белоруссии Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем