https://ria.ru/20211229/siriya-1765936954.html

В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии

В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии - РИА Новости, 29.12.2021

В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии

Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:06

2021-12-29T09:06

2021-12-29T10:33

война в сирии

в мире

сирия

исламское государство

воздушно-космические силы россии

олег сыромолотов

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ террористической группировке ИГ* на территории этой страны, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны", - указал он."В итоге существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение", - добавил замглавы МИД РФ.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211227/siriya-1765743315.html

https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html

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в мире, сирия, исламское государство, воздушно-космические силы россии, олег сыромолотов, россия