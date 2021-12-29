https://ria.ru/20211229/siriya-1765936954.html
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии
Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:06
2021-12-29T09:06
2021-12-29T10:33
война в сирии
в мире
сирия
исламское государство
воздушно-космические силы россии
олег сыромолотов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ террористической группировке ИГ* на территории этой страны, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны", - указал он."В итоге существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение", - добавил замглавы МИД РФ.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20211227/siriya-1765743315.html
https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, исламское государство, воздушно-космические силы россии, олег сыромолотов, россия
09:06 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии
Замглавы МИД Сыромолотов заявил о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии