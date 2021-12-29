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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211229/siriya-1765936954.html
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии
Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:06
2021-12-29T10:33
война в сирии
в мире
сирия
исламское государство
воздушно-космические силы россии
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ террористической группировке ИГ* на территории этой страны, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны", - указал он."В итоге существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение", - добавил замглавы МИД РФ.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/siriya-1765743315.html
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в мире, сирия, исламское государство, воздушно-космические силы россии, олег сыромолотов, россия
09:06 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
 
В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии

Замглавы МИД Сыромолотов заявил о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ террористической группировке ИГ* на территории этой страны, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны", - указал он.
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"В итоге существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение", - добавил замглавы МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью >>
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Война в СирииВ миреСирияИсламское государствоВоздушно-космические силы РоссииОлег СыромолотовРоссия
 
 
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