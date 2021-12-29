https://ria.ru/20211229/siriya-1765935876.html

Российским военным в Сирии доставили 50 новогодних елей из Карелии

Российским военным в Сирии доставили 50 новогодних елей из Карелии - РИА Новости, 29.12.2021

Российским военным в Сирии доставили 50 новогодних елей из Карелии

Группировка вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике (САР) получила 50 новогодних елей из Карелии, об этом журналистам рассказал заместитель... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:40

2021-12-29T08:40

2021-12-29T08:40

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 29 дек - РИА Новости. Группировка вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике (САР) получила 50 новогодних елей из Карелии, об этом журналистам рассказал заместитель командующего группировки войск (сил) ВС РФ в САР подполковник Анатолий Трухин."В рамках подготовки к празднованию Нового года специально для группировки войск России в Сирии прибыло 50 елей из Карелии. Они будут установлены в местах службы наших военнослужащих, в том числе на отдаленных заставах. Снега в Сирии зимой нет, но мы постарались создать для наших военнослужащих праздничную атмосферу", - сказал Трухин.Он отметил, что кроме самих елок в Сирию доставлены новогодние игрушки, а также собранные юнармейцами всей России открытки и рисунки для каждого, кто несет службу вдали от Родины. Кроме того, в праздничный период в местах дислокации военнослужащих будут проходить концерты с российской и советской новогодней музыкой.Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов.

https://ria.ru/20211224/pomosch-1765255022.html

https://ria.ru/20211228/elka-1765906026.html

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общество, дамаск (город), сирия, вооруженные силы рф, россия