Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211229/sinagoga-1765956696.html
Напавший на синагогу в США студент получил второй пожизненный срок
Напавший на синагогу в США студент получил второй пожизненный срок - РИА Новости, 29.12.2021
Напавший на синагогу в США студент получил второй пожизненный срок
Федеральный суд в США приговорил Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению в дополнение к такому же... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:16
2021-12-29T11:16
религия
в мире
сша
калифорния
джон эрнест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153162/74/1531627421_0:252:4836:2972_1920x0_80_0_0_098231b67065916c4f1c5fbc9bee79b2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Федеральный суд в США приговорил Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению в дополнение к такому же приговору, вынесенному ранее судом штата, сообщило министерство юстиции страны.Суд южного округа Калифорнии постановил, что 22-летний американец, убивший женщину, ранивший еще трех человек и покушавшийся на жизни 50, должен отбыть оба пожизненных срока - один за другим. Федеральный приговор предполагает также дополнительные 30 лет лишения свободы.Эрнест не имеет права на условно-досрочное освобождение. Он ранее признал себя виновным в рамках сделки с обвинением, которая позволила ему избежать смертной казни.В апреле 2019 году он открыл огонь по людям, собравшимся во время иудейского праздника в синагоге городка Пауэй. Эрнест, который на тот момент был студентом Калифорнийского университета, убил женщину и ранил трех человек, включая восьмилетнего ребенка.Он произвел не менее десяти выстрелов из штурмовой винтовки, после чего оружие заклинило. Преступник скрылся с места преступления, но впоследствии сам сообщил о стрельбе, своем местонахождении и сдался сотрудникам правоохранительных органов.Он признался также в попытке поджечь мечеть, внутри которой спали семь миссионеров, но никто из них не пострадал, следует из судебных материалов.
https://ria.ru/20191229/1562985679.html
https://ria.ru/20190428/1553123719.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153162/74/1531627421_270:0:4567:3223_1920x0_80_0_0_2aae92286e539285c48b0f85a5d28fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, джон эрнест
11:16 29.12.2021
 

Напавший на синагогу в США студент получил второй пожизненный срок

© AP Photo / Matt RourkeПолиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018
Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Федеральный суд в США приговорил Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению в дополнение к такому же приговору, вынесенному ранее судом штата, сообщило министерство юстиции страны.
Суд южного округа Калифорнии постановил, что 22-летний американец, убивший женщину, ранивший еще трех человек и покушавшийся на жизни 50, должен отбыть оба пожизненных срока - один за другим. Федеральный приговор предполагает также дополнительные 30 лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 29.12.2019
29 декабря 2019, 07:39
В США несколько человек пострадали при нападении у синагоги
Эрнест не имеет права на условно-досрочное освобождение. Он ранее признал себя виновным в рамках сделки с обвинением, которая позволила ему избежать смертной казни.
В апреле 2019 году он открыл огонь по людям, собравшимся во время иудейского праздника в синагоге городка Пауэй. Эрнест, который на тот момент был студентом Калифорнийского университета, убил женщину и ранил трех человек, включая восьмилетнего ребенка.
Он произвел не менее десяти выстрелов из штурмовой винтовки, после чего оружие заклинило. Преступник скрылся с места преступления, но впоследствии сам сообщил о стрельбе, своем местонахождении и сдался сотрудникам правоохранительных органов.
Он признался также в попытке поджечь мечеть, внутри которой спали семь миссионеров, но никто из них не пострадал, следует из судебных материалов.
Полиция в американском городе Питтсбург - РИА Новости, 1920, 28.04.2019
28 апреля 2019, 13:31
Полиция США выяснит связь между атакой на синагогу и вандализмом в мечети
 
РелигияВ миреСШАКалифорнияДжон Эрнест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге
02:08Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья
02:05Девушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направлении
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
Лента новостейМолния
СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в ПетербургеДиетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровьяДевушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направленииВ Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции