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Напавший на синагогу в США студент получил второй пожизненный срок
Напавший на синагогу в США студент получил второй пожизненный срок - РИА Новости, 29.12.2021
Напавший на синагогу в США студент получил второй пожизненный срок
Федеральный суд в США приговорил Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению в дополнение к такому же... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:16
2021-12-29T11:16
2021-12-29T11:16
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Федеральный суд в США приговорил Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению в дополнение к такому же приговору, вынесенному ранее судом штата, сообщило министерство юстиции страны.Суд южного округа Калифорнии постановил, что 22-летний американец, убивший женщину, ранивший еще трех человек и покушавшийся на жизни 50, должен отбыть оба пожизненных срока - один за другим. Федеральный приговор предполагает также дополнительные 30 лет лишения свободы.Эрнест не имеет права на условно-досрочное освобождение. Он ранее признал себя виновным в рамках сделки с обвинением, которая позволила ему избежать смертной казни.В апреле 2019 году он открыл огонь по людям, собравшимся во время иудейского праздника в синагоге городка Пауэй. Эрнест, который на тот момент был студентом Калифорнийского университета, убил женщину и ранил трех человек, включая восьмилетнего ребенка.Он произвел не менее десяти выстрелов из штурмовой винтовки, после чего оружие заклинило. Преступник скрылся с места преступления, но впоследствии сам сообщил о стрельбе, своем местонахождении и сдался сотрудникам правоохранительных органов.Он признался также в попытке поджечь мечеть, внутри которой спали семь миссионеров, но никто из них не пострадал, следует из судебных материалов.
https://ria.ru/20191229/1562985679.html
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в мире, сша, калифорния, джон эрнест
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости.
Федеральный суд в США
приговорил Джона Эрнеста
, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению в дополнение к такому же приговору, вынесенному ранее судом штата, сообщило министерство юстиции страны.
Суд южного округа Калифорнии
постановил, что 22-летний американец, убивший женщину, ранивший еще трех человек и покушавшийся на жизни 50, должен отбыть оба пожизненных срока - один за другим. Федеральный приговор предполагает также дополнительные 30 лет лишения свободы.
Эрнест не имеет права на условно-досрочное освобождение. Он ранее признал себя виновным в рамках сделки с обвинением, которая позволила ему избежать смертной казни.
В апреле 2019 году он открыл огонь по людям, собравшимся во время иудейского праздника в синагоге городка Пауэй. Эрнест, который на тот момент был студентом Калифорнийского университета, убил женщину и ранил трех человек, включая восьмилетнего ребенка.
Он произвел не менее десяти выстрелов из штурмовой винтовки, после чего оружие заклинило. Преступник скрылся с места преступления, но впоследствии сам сообщил о стрельбе, своем местонахождении и сдался сотрудникам правоохранительных органов.
Он признался также в попытке поджечь мечеть, внутри которой спали семь миссионеров, но никто из них не пострадал, следует из судебных материалов.